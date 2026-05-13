La mejor hierba que podés agregarle al mate: ayuda a mejorar la digestión y es muy fácil de conseguir

Además de sus beneficios digestivos, la menta aporta una sensación de frescura muy valorada en los días calurosos o en aquellas personas que buscan suavizar el sabor amargo del mate tradicional.

El mate forma parte de la rutina diaria de millones de personas en Argentina. Más allá de su función social y de acompañamiento, también puede transformarse en una infusión con propiedades medicinales si se combina con algunas hierbas naturales. Una de las más recomendadas por sus efectos digestivos y refrescantes es la menta.

Esta planta, conocida por su aroma intenso y su sabor particular, contiene compuestos como el mentol, que actúan como relajantes del sistema digestivo. Diversos estudios coinciden en que la menta ayuda a aliviar molestias como la hinchazón, la acidez y los espasmos estomacales. Su consumo está especialmente indicado después de comidas pesadas o en momentos en los que se busca favorecer la digestión sin recurrir a medicamentos.

Menta: cómo se puede incorporar al mate

Foto gentileza.-

Sumarla al mate es muy sencillo. Se pueden usar hojas frescas, previamente lavadas, mezcladas con la yerba, o bien colocarlas en el fondo del mate antes de cebar. También se puede optar por la versión seca, que resulta práctica para guardar y usar cuando se desee.

En el caso de quienes prefieren el mate cocido o las infusiones, una alternativa es preparar un té de menta solo o combinarla con otras hierbas como manzanilla, cedrón o jengibre.

Otros beneficios de la menta

Además de sus beneficios digestivos, la menta aporta una sensación de frescura muy valorada en los días calurosos o en aquellas personas que buscan suavizar el sabor amargo del mate tradicional. Algunas investigaciones también sugieren que esta planta puede ayudar a aliviar dolores de cabeza leves, refrescar el aliento e incluso despejar las vías respiratorias, gracias a la intensidad de sus aceites esenciales.

Una costumbre que puede sumar bienestar

En definitiva, la menta no solo es una hierba de sabor agradable: su incorporación al mate puede ser una forma práctica y natural de sumar bienestar a una costumbre tan arraigada como cebar y compartir. Pequeños cambios en la rutina pueden tener un impacto positivo en la salud, y este es un ejemplo claro de cómo hacerlo de forma simple y efectiva.