La mejor hierba que podés agregarle al mate: ayuda a mejorar la digestión y es muy fácil de conseguir
Fresca, aromática y con múltiples beneficios para el cuerpo: puede ser una gran aliada si la sumás a la yerba. Cómo se usa y qué aporta.
El mate forma parte de la rutina diaria de millones de personas en Argentina. Más allá de su función social y de acompañamiento, también puede transformarse en una infusión con propiedades medicinales si se combina con algunas hierbas naturales. Una de las más recomendadas por sus efectos digestivos y refrescantes es la menta.
Esta planta, conocida por su aroma intenso y su sabor particular, contiene compuestos como el mentol, que actúan como relajantes del sistema digestivo. Diversos estudios coinciden en que la menta ayuda a aliviar molestias como la hinchazón, la acidez y los espasmos estomacales. Su consumo está especialmente indicado después de comidas pesadas o en momentos en los que se busca favorecer la digestión sin recurrir a medicamentos.
Menta: cómo se puede incorporar al mate
Sumarla al mate es muy sencillo. Se pueden usar hojas frescas, previamente lavadas, mezcladas con la yerba, o bien colocarlas en el fondo del mate antes de cebar. También se puede optar por la versión seca, que resulta práctica para guardar y usar cuando se desee.
En el caso de quienes prefieren el mate cocido o las infusiones, una alternativa es preparar un té de menta solo o combinarla con otras hierbas como manzanilla, cedrón o jengibre.
Otros beneficios de la menta
Además de sus beneficios digestivos, la menta aporta una sensación de frescura muy valorada en los días calurosos o en aquellas personas que buscan suavizar el sabor amargo del mate tradicional. Algunas investigaciones también sugieren que esta planta puede ayudar a aliviar dolores de cabeza leves, refrescar el aliento e incluso despejar las vías respiratorias, gracias a la intensidad de sus aceites esenciales.
Una costumbre que puede sumar bienestar
En definitiva, la menta no solo es una hierba de sabor agradable: su incorporación al mate puede ser una forma práctica y natural de sumar bienestar a una costumbre tan arraigada como cebar y compartir. Pequeños cambios en la rutina pueden tener un impacto positivo en la salud, y este es un ejemplo claro de cómo hacerlo de forma simple y efectiva.
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