Confirmaron el noveno caso de covid-19 en Regina

Otro personal de salud fue confirmado como el noveno caso positivo de covid-19 en Villa Regina, aunque su caso no fue incluido en el parte diario que ayer dio el Ministerio de Salud de Río Negro.

El Comité de Crisis de Villa Regina confirmó el caso tras recibir resultados del hisopado que se realizó a un hombre por ser personal de salud y presentar síntomas leves. Con el resultado positivo, son nueve las personas -todos personal de salud de la Clínica Central, del Hospital o de ambas instituciones-, que se encuentran en aislamiento y bajo seguimiento evolutivo.

El último caso se trata de un médico que permanece internado en el área de aislamiento de la Clínica Central, donde desarrolla su actividad como cirujano en la única clínica privada de la ciudad y en el hospital de Villa Regina.

Según se pudo saber, al igual que los casos anteriores se encuentra con un buen estado general y solo con síntomas leves.

En cuanto al nexo epidemiológico, desde la Clínica Central señalaron que el médico desde hace 30 días no realizaba intervenciones en los quirófanos de este centro de salud, y en los últimos 20 días no atendió consultorios en este lugar. No obstante está bajo investigación si durante el mismo tiempo realizó cirugías en el Hospital Área Programa de Villa Regina.

Por otra parte el Comité de Crisis de Regina informó que se esperan resultados de hisopados realizados a contactos estrechos de las personas que son positivos activos, para darles el alta de aislamiento en caso de ser negativos de covid-19.