China gana terreno y ya disputa con Brasil el liderazgo como principal socio comercial de Argentina

El vínculo comercial entre Argentina y China atraviesa una etapa de fuerte expansión.

El vínculo comercial entre Argentina y China atraviesa una etapa de fuerte expansión y comienza a competir directamente con Brasil por el lugar de principal socio comercial del país.

Según datos difundidos por la Cámara Argentino-China de Producción, Industria y Comercio, las exportaciones argentinas hacia el mercado chino crecieron cerca de un 80% durante los primeros cuatro meses del año, mientras que las importaciones provenientes del gigante asiático registraron una caída del 7%.

El presidente de la entidad, Javier Losada, aseguró que en algunos meses de 2026 China incluso llegó a superar a Brasil como principal destino comercial de Argentina.

Agro, carnes y litio: los sectores con mayor potencial

Entre los rubros con mayores oportunidades aparecen los cereales, especialmente trigo, soja y maíz, además de la carne bovina y porcina.

Desde la Cámara sostienen que la aprobación de protocolos sanitarios pendientes podría generar nuevos negocios por cientos de millones de dólares. Las estimaciones indican que las exportaciones de menudencias bovinas podrían sumar alrededor de 130 millones de dólares adicionales, mientras que las menudencias porcinas representarían otros 240 millones.

También destacan oportunidades para economías regionales como el maní, las legumbres y los arándanos, sectores que podrían ampliar significativamente su presencia en el mercado chino.

El crecimiento del litio

Uno de los sectores más dinámicos es la minería. Según Losada, el litio ya representa aproximadamente el 25% de las exportaciones argentinas hacia China durante los primeros meses del año.

La presencia de empresas chinas en proyectos mineros argentinos ha contribuido a consolidar este intercambio, especialmente en las provincias del norte donde se desarrolla la explotación del denominado «oro blanco».

Una relación comercial complementaria

A pesar del crecimiento de las exportaciones, la balanza comercial sigue siendo desfavorable para Argentina. Por ese motivo, empresarios y funcionarios trabajan para destrabar acuerdos pendientes relacionados con biotecnología agrícola, producción avícola y protocolos sanitarios.

«Somos dos economías muy complementarias. En gran medida, lo que importa China es lo que exporta Argentina», sostienen desde la Cámara Argentino-China.

El vínculo con Estados Unidos

Consultado sobre el alineamiento político del gobierno de Javier Milei con Estados Unidos, Losada consideró que no debería afectar el intercambio comercial con China.

Según explicó, las relaciones económicas internacionales continúan desarrollándose más allá de las diferencias geopolíticas y destacó que numerosos líderes mundiales mantienen una intensa agenda comercial con Beijing.

Además, remarcó que la incorporación de tecnología y bienes de capital chinos puede contribuir a mejorar la competitividad de la producción argentina, reducir costos y fortalecer las exportaciones.

Un mercado clave para el futuro

Con más de 1.400 millones de habitantes y una demanda creciente de alimentos, minerales y energía, China se consolida como uno de los mercados estratégicos para Argentina. El desafío, según los especialistas, será avanzar en acuerdos que permitan ampliar la oferta exportadora y equilibrar una relación comercial que todavía muestra un importante déficit para el país.

Con información de TN.