Brasil – Marruecos el gran partido del sábado en el Mundial 2026: hora, TV y formaciones

Cuando se hizo el sorteo y salió el fixture del Mundial 2026, los futboleros marcaron en el calendario algunos partidos imperdibles de la fase de grupos, además de los de Argentina. En ese grupo selecto entró el de Brasil frente a Marruecos.

El cruce por el grupo C tendrá lugar este sábado en Boston desde las 19, hora argentina. En una zona accesible que comparten con Haití y Escocia, el duelo será claramente el más difícil de esta ronda para ambos.

Para la Canarinha que dirige Carletto Ancelotti, el debut es de riesgo ante una de las selecciones que más creció en el mundo en los últimos años.

Marruecos se convirtió en el equipo más competitivo de África y fue semifinalista en Qatar 2022 dejando en el camino a España y Portugal. Lejos de que ese sea su techo, su nivel se potenció y fue campeón del mundo sub 20 el año pasado contra la Albiceleste de Diego Placente.

Brasil viene de años difíciles en los que mostró una versión muy alejada de su historia. Sus Eliminatorias fueron muy irregulares y perdió las dos veces con Argentina, en el Maracaná (derrota sin precedentes) y en el Monumental con baile incluido.

El semblante cambió con la llegada de Ancelotti como DT hace un año. La federación arriesgó al buscar un técnico extranjero sin ninguna relación con el país más allá de haber dirigido a alguna de sus figuras como Vinicius en el Real Madrid. Buscarán que su estirpe ganadora le devuelva su grandeza a la cinco veces campeona del mundo.

Los resultados no siempre fueron los mejores en este proceso (perdió amistosos con Japón y Francia) pero la experiencia del entrenador y su probado manejo de grupos le generan ilusión a un país que no se borda una estrella desde Corea – Japón 2002.

Con Neymar aún en recuperación (podría volver recién en 16avos), Ancelotti apostaría por una delantera sin una clara referencia de área pero con mucho desequilibrio con el tridente de Vinicius, Endrick y Raphinha. Igor Thiago y Matheus Cunha son las opciones si el DT prefiere jugar con un «9».

Del otro lado, los marroquíes tienen como principales figuras al arquero Bono, el lateral derecho del PSG Achraf Hakimi y el mediapunta del Real Madrid Brahim Díaz. En estos días previos perdió a dos jugadores por lesión: Abdessamad Ezzalzouli, más conocido como Abde (Real Betis) y Nayef Aguerd (Olympique de Marsella).

En uno de los partidos que más promete de la fase de grupos, Brasil va por un impulso clave mientras que Marruecos intentará demostrar que ya pasó de ser revelación a realidad.

Posibles formaciones

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gleison Bremer, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Vinicius, Endrick, Rapinh. DT: Carlo Ancelotti.

Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Youssen Belammari; Sofyan Amrabat, Neil El Aynaoui, Azz-Eddine Ounahi, Brahim Díaz, Bilal El Khannous, e Ismael Saibari. DT: Mohamed Ouahbi.

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia)

Estadio: Boston Stadium

Hora: 19

TV: Telefé y DSports