Conformaron una comisión para investigar el uso de fondos municipales

El proyecto para auditar el manejo de fondos que recibió el municipio de Villa Regina entre 2015 y 2020, tuvo el visto bueno del Deliberante local que aprobó la creación de una comisión investigadora.

La comisión fue creada con la aprobación de la ordenanza 49/2021; en tanto que mediante una resolución de la presidencia del cuerpo -que también fue aprobada por unanimidad- se definió los concejales titulares y suplentes que intervendrán en el trabajo de auditoría.

La comisión investigadora estará integrada por los concejales Silvio Rodriguez ( JSRN), Hugo Cerda ( FdT) y María Eugencia Paillapi (Somos Villa Regina), tendrá a su cargo una “auditoría interna en el ámbito del Poder Ejecutivo Municipal en el periodo comprendido entre el 12 de Diciembre del año 2015, al 12 de Diciembre del año 2020”.

La iniciativa para auditar las cuentas del municipio fue presentada al Tribunal de Cuentas de la provincia en el inicio de la gestión de Marcelo Orazi, aunque el organismo manifestó su imposibilidad de realizar la tarea.

Finalmente, los concejales del bloque de JSRN presentaron la propuesta de creación de la comisión investigadora, que fue avalada por el legislativo municipal.

El objetivo es determinar cuál fue el destino de los fondos que tanto el gobierno nacional como el provincial giraron al municipio entre 2015 y 2020, durante las gestiones de los exintendentes Daniel Fioretti (JSRN), José Rayó y Carlos Vazzana (FpV); y el primer año de la gestión del intendente Marcelo Orazi.

Uno de los principales puntos de interés en la auditoría que se realizará, será el uso de fondos girados por Nación para el plan de mejoramiento integral para el barrio Villa Alberdi.

El proyecto preveía un aporte total de $48 millones para la construcción de la red de cloacas, cordón cuneta, asfalto, iluminación y parquización, entre otros para esta barriada ubicada en la zona rural de Villa Regina.

Los fondos no fueron transferidos en su totalidad y los trabajos se ejecutaron en forma parcial. Por caso se hizo el tendido de la red troncal de cloacas, pero no se completaron las conexiones domiciliarias ni la impulsión para llevar los líquidos hasta la planta de tratamiento; no se construyó el cordón cuneta, y en general en barrio sufrió un importante deterioro por las obras incompletas.

El resultado de la auditoría permitirá avanzar luego, en el caso de detectar incumplimientos en las normativas y convenios, en pedidos de investigaciones judiciales a exfuncionarios del municipio reginense.