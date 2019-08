Conmebol sancionó a Messi con 3 meses de suspensión y 50 mil dólares de multa

Conmebol emitió la sanción oficial a Lionel Messi, y si bien el número suena fuerte, fue más simbólico que otra cosa. Es que La Pulga tendrá una suspensión de 3 meses con la camiseta Albiceleste, y una multa de 50 mil dólares.

¿Qué significa esto? En principio, que no se perderá nada oficial que no supiéramos. La primera fecha de Eliminatorias no iba a jugar por la roja ante Chile, pero a partir de la segunda podrá estar sin problemas.

Lo único que no podrá disputar son tres amistosos: los cruces con Chile y México los días 5 y 10 de septiembre; y el amistoso contra Alemania del 9 de octubre.