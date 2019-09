Conocé al neuquino que juega el campeonato mundial de bowling en Las Vegas

El lunes llegó a Las Vegas y registró sus bolas, el martes tuvo la práctica oficial y el miércoles ya comenzó la competencia de su vida. Héctor Pardo es campeón nacional, fue tercero en el sudamericano y es uno de los cuatro argentinos categoría “master” en viajar con la camiseta argentina al mundial que se realiza en Las Vegas.



¿A qué juega? Al bowling, ese deporte que para muchos es solo un pasatiempo pero que hay quienes se lo toman en serio, y muy en serio.



“Al bowling arranqué jugando cuando era adolescente, a fines de los 70. Mi papá jugaba bowling de palos chicos y yo me iba con él y jugaba. Alcancé a jugar algún torneo de palos chicos en mi pueblo San Martín (Mendoza) pero después del secundario y la universidad hicieron que me alejara y no siguiera”, comenzó contando Héctor sobre sus inicios en este deporte que no cuenta con ningún tipo de apoyo.



Y siguió: “recién en 2005, cuando me asenté en Neuquén definitivamente, me contacté con gente que tenía un club de bowling de palo grande, me incluyeron y empecé a jugar torneos, porque siempre me gustó”.



Lo cierto es que tan pronto como comenzó a competir se dio cuenta que necesitaba tomar clases para mejorar su técnica y así poder llegar más alto.



“Empecé a tomar clases porque vi que había que tener buena técnica para poder mejorar, si yo hacía lo mismo que hacía con palos chicos me iba a quedar corto y no iba a progresar nunca, así que empecé a tomar clases y me contacté con gente que me pudiera dar clases para mejorar la técnica”, señaló el campeón de bowling, categoría +50.

Pero tomar clases en Neuquén donde el deporte casi no está desarrollado no era cosa sencilla, así que Pardo optó por contactarse con profesores de Buenos aires capacitados para ayudarlo a escalar lo más alto posible en el mundo del bowling.



Héctor Pardo se encuentra compitiendo en el mundial de bowling de Las Vegas. Foto: gentileza.

“Las clases eran complicadas porque si bien en Neuquén había una persona que me enseñaba los primeros pasos, la mejor técnica estaba en Buenos Aires, así que tuve que contactarme con ellos que no los conocía y tuve que aprovechar los viajes por cursos de capacitación que me daba la empresa donde trabajaba o viajes esporádicos que hacía a Buenos Aires para tomar clases presenciales con las dos personas que me podían dar clases de técnica, y así arranqué”, contó el jugador que hoy recorre las calles de Las Vegas y las mega pistas de bowling donde se desarrolla el mundial.



Claro que una clase cada tanto no era suficiente, fue así que la tecnología también jugó su parte en este camino.



Héctor comenzó a filmar sus prácticas y mandárselas a los profesores en Buenos Aires para que ellos le hicieran sus devoluciones.



Estar en un mundial es lo máximo a lo que yo podía aspirar, jamás se me cruzó por la cabeza estar en un mundial y encima en Las Vegas”, confió orgulloso Héctor Pardo sobre su presencia en el campeonato.

El espiral comenzó a funcionar en base a un gran esfuerzo del jugador que también es ingeniero en petróleo y desarrolla su actividad en una empresa radicada en la capital neuquina.



“Evidentemente las clases técnicas que ellos me daban hacían que yo progresara y yo viera mi progreso, con lo cual más me entusiasmaba, más quería practicar, más quería tomar clases y más quería mejorar. Así que si bien era complicado, difícil y tedioso yo veía que eso era bueno así que lo trataba de mantener y ahí empecé a meterme en torneos nacionales”, confió. Los nacionales lo hicieron conocido y también lo llevaron a poder participar de torneos más grandes como los sudamericanos.



“Ya con los nacionales empecé a hacerme conocer, empecé a ver que podía estar en la conversación de algún torneo, hasta que el año pasado salí campeón nacional de senior, o sea de +50, y eso ya me abrió las puertas para ir a sudamericano de Medellín que fue en marzo y venir al mundial acá en Las Vegas”, señaló orgulloso de sus logros.



Es así que hasta el domingo Pardo estará caminando las grandes pistas de la ciudad más grande del estado de Nevada.



Aunque lo disfruta al máximo, no se conforma con eso sino que ya empieza a pensar en los próximos desafíos que lo esperan a su vuelta.



“Estoy realmente muy orgulloso de lo que he logrado y ahora lo importante es mantenerse”, señaló.



Y cerró: “A fin de año vuelve de nuevo el torneo nacional del cual el año pasado salí campeón así que ahí vamos a ver como ando, si ratifico mi buen momento o si tengo que seguir trabajando. De eso se trata, de seguir mejorando y de no bajar los brazos si no me va bien”.

Un deporte que solo depende del jugador

“Lo que más me gusta del deporte es que es un deporte individual que no depende de un contacto físico, que no depende de la estrategia que tenga otra persona contra vos, digamos que es tu estrategia contra la pista”, señaló para comenzar a hablar sobre el deporte que ocupa sus ratos libres.



“La pista, si bien es fija, tiene un aceitado que con el correr de las bolas se va moviendo y entonces hace que vos te tengas que adaptarte a ese aceitado. Tenés que leer, tenés que ver qué es lo que hace la bola en la pista y qué es lo que hace de diferente a medida que van transcurriendo las líneas”, agregó Pardo sobre las particularidades del bowling profesional.



“Es mucho de lectura y de cómo te adaptás a la pista para poder hacer un tiro mejor que el anterior”, resumió Héctor sobre el juego.



“Muchos libros que hablan de la estrategia o la concentración en este deporte lo comparan con el golf o con la arquería, porque sos vos contra el medio en el cual se desarrolla tu deporte. Y eso es lo bueno, depende de vos”, cerró el jugador zonal que representa a Argentina.