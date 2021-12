Consejos ante el hallazgo de una yarará o culebra

Uno de los reptiles venenosos que hay en la barda norte es la yarará ñata. Si no se recibe atención médica puede causar la muerte. Foto gentileza Dirección de Fauna

El hallazgo de yararás y culebras en las últimas semanas ha alarmado a los vecinos de Roca. El último caso ocurrió en Barrio Nuevo y el propietario, con mucho cuidado, logró sacarla de la casa y liberarla en una zona alejada del casco urbano.

Fabián Llanos, técnico de la Dirección de Fauna Silvestre, explicó que tanto las culebras que han aparecido como las yararás son habitantes comunes en esta zona.

“Los humanos cada vez estamos ganando más territorio en ambientes agrestes y puede ser más frecuente la aparición de estos animales pero no es algo raro”, remarcó.

El referente mencionó que en el caso de estas culebras buscan ratones que es su alimento básico y no representan peligro para los humanos pero que no hay que manipularlas, porque cualquier animal para defenderse va a morder, “lo mejor es con una escoba, guiarla hacía el lugar algún descampado. En el caso de que sea en pleno centro de la ciudad, vamos a buscarla y se la lleva a otro lugar alejado de la zona urbana”, dijo.

Llanos señaló que el reptil que apareció en Barrio Nuevo se llama culebra ratonera. “Con tener los patios limpios y no tener escombros amontonados no se da lugar a los ratones que son los roedores que estos animales persiguen, porque son su alimento principal”, explicó.

El técnico informó que la culebra ratonera no es venenosa y no representa un peligro para los humanos.

“Pueden aparecer serpientes como la yarará ñata en los domicilios más cerca a la barda norte porque es un habitante común de esa zona. Es una serpiente venenosa y de cuidado, porque si la manipulamos seguro nos va a morder”, dijo.

La culebra ratonera también es otra especie de la zona y no es venenosa. Foto gentileza Dirección de Fauna

En el caso de una mordedura de la yarará, hay que acudir al hospital porque requiere un tratamiento con suero específico para “poder contrarrestar el veneno que el animal nos inoculó porque si no se toman las medidas adecuadas hay riesgo de muerte”, indicó.

Explicó que estos reptiles igual que las lagartijas son animales de sangre fría. “Ellos no pueden regular la temperatura de su cuerpo como lo hacemos los humanos sino que está condicionada por la temperatura ambiente”, señaló.

En otoño e invierno hibernan, en algún refugio o cueva. Su actividad principal incluida la reproducción lo hacen en primavera y verano cuando las temperaturas de la zona se lo permiten. “El encuentro con estos animales es más frecuente a mediados de la primavera y durante todo el verano”, detalló.

Llanos dijo que estos animales cumplen un rol en el ecosistema. En caso de encontrarse uno de estos animales hay que comunicarse con la Dirección de Fauna al teléfono 4430929 o con Defensa Civil o Bomberos.

Qué otras especies se pueden encontrar

El técnico de la Dirección de Fauna Silvestre mencionó que también los vecinos de la zona norte se pueden encontrar con la yarará coral que tiene una piel con varios colores. Además en estas fechas “hay arañas peligrosas como de rincón y la viuda negra que es negra con manchas rojas. En el hospital existe un suero específico para las mordeduras de estas especies”, dijo.

En cuanto a los alacranes que hay en esta zona aclaró que no son de relevancia sanitaria.

El referente dijo que los alacranes de acá solo son problemáticos solo para las personas alérgicas.

Llanos contó que uno de los últimos casos de personas mordidas, ocurrió en Casa de Piedra hace varios años. “El hombre fue trasladado al hospital local. Después hubo un criancero de cabras cerca del aeropuerto que fue a agarrar una yarará ñata y lo mordió”, recordó.

También este hombre tuvo que ser tratado con el suero correspondiente en el hospital de Roca.