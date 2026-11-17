La música tiene dos protagonistas femeninas para la próxima edición de los premios Grammy. Raye y Rosalía encabezan las nominaciones de 2027, en una temporada que combina cifras históricas, nuevas categorías, ausencias inesperadas y algunas decisiones que ya abrieron el debate entre los seguidores de distintos géneros musicales.

La cantante británica Raye quedó al frente de la lista con 11 candidaturas, mientras que la española Rosalía consiguió nueve. El dato no es menor: Raye igualó el récord de Beyoncé de mayor cantidad de nominaciones obtenidas por una mujer en una sola edición de los Grammy.

La Academia de la Grabación anunció ayer los candidatos para la 69ª entrega de los premios, que se realizará el 7 de febrero de 2027 en Los Ángeles. La competencia reúne 100 categorías y dejó una particularidad histórica: por primera vez, las seis artistas con mayor cantidad de nominaciones son mujeres.

Con 11 nominaciones, Raye atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. La artista británica consiguió ingresar por primera vez en las tres categorías principales: grabación del año, canción del año y álbum del año.

Su disco “This Music May Contain Hope” aparece entre los candidatos a álbum del año y también compite en el rubro de mejor álbum vocal pop. La cantante, compositora y productora suma 15 nominaciones a lo largo de su trayectoria, aunque todavía no consiguió ganar una estatuilla Grammy. Su marca de 11 candidaturas en una misma edición iguala el registro que había establecido Beyoncé en 2025 y la coloca en un lugar destacado de la historia de estos premios.

La española Rosalía consiguió nueve nominaciones y se ubicó en el segundo lugar de la lista. El reconocimiento llega después de haber ganado el premio al álbum del año en los Latin Grammy por “Lux”, su trabajo de impronta experimental.

La artista competirá por primera vez en las principales categorías generales: álbum del año, grabación del año y canción del año. En esta última aparece por “Berghain”, una producción en la que participan Björk e Yves Tumor.

También obtuvo candidaturas en los rubros de mejor interpretación pop solista, mejor interpretación de música alternativa, mejor álbum de música alternativa, canción latina, interpretación de música global y mejor video musical.

La presencia de Rosalía vuelve a mostrar el alcance internacional de una artista que construyó un lenguaje propio, con una combinación de flamenco, electrónica, pop y la experimentación.

El liderazgo de Raye y Rosalía no es un dato aislado. Las seis artistas con más nominaciones de esta edición son mujeres. Junto a ellas aparecen Ella Langley, Miranda Lambert, Olivia Rodrigo y Phoebe Bridgers. En las categorías de álbum del año y canción del año, las mujeres ocupan prácticamente todos los lugares disponibles. Bruno Mars es la excepción masculina entre los candidatos a álbum del año.

También se destacan las nominaciones de Olivia Dean, Taylor Swift, Ariana Grande y Beyoncé, que vuelve a ampliar su propio registro histórico.

Por otra parte, Associated Press puso el foco en varios artistas que no consiguieron ingresar en ninguna categoría. Uno de los casos más llamativos es el de Harry Styles. Su cuarto álbum de estudio, “Kiss All the Time. Disco, Occasionally.”, quedó completamente afuera de la competencia.

Algo similar ocurrió con Ed Sheeran y su disco “Play”, mientras que Justin Bieber tampoco consiguió nominaciones. Noah Kahan, en cambio, obtuvo una sola candidatura por «The Great Divide», en la categoría de mejor álbum folk contemporáneo, pese a la buena recepción que tuvo su trabajo.

El hip-hop, una ausencia que se hace notar

Otra de las sorpresas señaladas por AP es la escasa presencia del hip-hop en las categorías generales. Por primera vez en mucho tiempo, ninguna producción de rap consiguió entrar en las ternas de grabación del año, canción del año o álbum del año. Entre las ausencias aparecen «Don’t Be Dumb», de A$AP Rocky, y «Ca$ino», de Baby Keem.

La situación también tiene una explicación particular en el caso de Drake: según la cobertura de AP, el artista no presentó sus tres álbumes publicados durante 2026 para que fueran considerados por la Academia.

Sin embargo, consiguió una candidatura en la nueva categoría de mejor canción latina por su participación en «Ahí», junto a Karol G.

Beyoncé alcanza las 100 nominaciones

Mientras algunas figuras quedaron afuera, Beyoncé volvió a hacer historia. La cantante llegó a las 100 nominaciones en su carrera gracias a «Morning Dew (Donk)», candidata a mejor interpretación solista de R&B.

La cifra consolida su lugar como la artista más nominada en la historia de los Grammy. Además, mantiene el récord de mayor cantidad de premios ganados, con 35 estatuillas.

Dolly Parton y Tim Curry, nominaciones póstumas

Entre las noticias más particulares de esta edición aparecen los reconocimientos a artistas fallecidos.

Dolly Parton recibió tres nominaciones póstumas. Dos corresponden a interpretaciones de música country y la tercera a su trabajo «Star of the Show: My Life on Stage», en la categoría de audiolibro, narración y grabación de relatos.

También fue nominado póstumamente el actor Tim Curry por «Vagabond: A Memoir», en ese mismo rubro.

Una nueva categoría y una polémica en el K-pop

La Academia incorporó cinco categorías nuevas para esta edición. Una de ellas es mejor interpretación de pop asiático, que contempla producciones de K-pop, J-pop, C-pop y otras expresiones musicales de la región.

La decisión generó opiniones contrapuestas. Mientras algunos celebraron la posibilidad de dar mayor visibilidad a estas escenas, otros cuestionaron que la separación pudiera convertirse en una forma de encasillamiento por origen o idioma.

El debate tuvo un capítulo particular cuando BTS anunció que no presentaría su música para competir. Stray Kids también decidió no participar. En cambio, grupos como BINI y SB19 respaldaron la nueva categoría y consiguieron nominaciones.

Con Raye y Rosalía al frente, los Grammy 2027 ya tienen una historia para contar antes de la primera entrega de premios: una edición en la que las mujeres marcaron el ritmo, los grandes nombres no tuvieron garantizado su lugar y hasta las nuevas categorías generaron discusiones sobre el futuro de la industria musical.