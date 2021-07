Contactos perdidos y candidaturas

Carreras quiere retomar contacto con Weretilneck. Tiene cosas para aclarar. El senador distingue otra relación y piensa en una mesa de enlace del partido con el gobierno.

El poder conserva su contrariedad. Ya pasó un mes en estado de tensión, que se desencadenó con el desplazamiento Laura Perilli. La gobernadora Carreras y el senador Weretilneck siguen con el diálogo interrumpido, salvo mensajes trasladados.

Esa situación no es neutra en el gobierno. Por caso, quedó paralizada la reestructuración que derivó en la salida de Perilli, basada en la creación de otra área -que lideraría Daniel Sanguinetti- para congregar a Planificación, Ambiente y el plan de Hidrógeno Verde. No es lo único postergado.

A pesar del celo por su autonomía, Carreras tiene pendientes ciertas decisiones para su evaluación con Weretilneck. Ella no está cómoda y no se resigna a la intermediación, que el senador delega en Facundo López.

La gobernadora planea retomar el contacto. Tiene cosas para aclarar y decir. Entiende exageradas las reacciones a sus dichos que le gustaría seguir. “Viste el video”, contrapone enseguida para quitarle razón al enojo ajeno. Puede deslizar algún mea culpa, pero no cede en su potestad de la conducción provincial.

El ex mandatario sí distingue que la relación es otra y se impone un distanciamiento. Piensa en una articulación entre el partido y el gobierno. Es decir, entre él y ella. Plantea una “mesa de enlace” con quienes intermediaron, entonces ubica al legislador López, al diputado Luis Di Giácomo y los intendentes Gustavo Gennuso y Adrián Casadei. Algunos proponen sumar al vicegobernador Alejandro Palmieri.

Tan convencido está del nuevo tiempo que el senador, por primera vez, alienta expectativas de su candidatura a la gobernación en el 2023. ¿Es real? “Eso se verá, pero hoy sirve para ordenar”, contesta cuando lo interpela.

Antes, el sábado, Juntos formalizará sus precandidatos para Diputados. No hay dudas que Agustín Domingo estará en la lista, tampoco hay secretos de su identificación. Fue ministro de Weretilneck y Carreras lo eyectó al mes de su gobierno. El contador creía que todo seguía igual.

Domingo e Ibero serían los elegidos para la lista de Juntos, pero restan sus ubicaciones. El FdT resolverá su nómina de candidatos en Buenos Aires. Y tambalea la alianza de JxC.

Domingo no olvida aquel desalojo y en respuesta exagera su desplante. Ella no está en su discurso, en su agenda de reuniones y menos en sus posteos.

Mercedes Ibero será la mujer elegida. Weretilneck, también presidente de Juntos, evalúa su lugar y pidió encuestas con otro enfoque, después que fue la mejor posicionada. La médica, en concreto, podría terminar en la cabeza de la boleta.

Poco a poco, el ex gobernador revierte su inicial reparo en Ibero, impulsada por Carreras. Últimamente, allegados al cipoleño remarcan que la viceministra tiene su origen gubernamental con la designación de Weretilneck al frente del hospital de San Antonio y su posterior promoción al de Bariloche. Asoma el pragmatismo del senador.

Los dilemas electorales también llegan a las otras fuerzas.

La lista del FdT se resolverá en Buenos Aires, a partir de una nómina rionegrina, que incluirá a la Coordinadora de Interior, Ana Mark (La Cámpora) y la diputada Ayelén Spósito (M. Evita). Una de ellas liderará la boleta. Entre otros, se anotan además el sorista José Luis Berros y la concejala barilochense Julieta Wallace. El Frente Renovador, de Sergio Massa y en formación en Río Negro, lanzó a Luis Albreiu. Aún así, el FdT mantiene complejas exigencias de avales, que es el escollo definitivo para acceder a las soñadas postulaciones.

Traba tuvo ayer la renovación de Juntos por el Cambio. No ocurrió porque los radicales no convencieron a sus socios -PRO y ARI- de permitir que quienes sean afiliados o tengan cargos por otras fuerzas no puedan ser candidatos de JxC. La UCR despeja el terreno para Gerardo Blanes, hoy legislador por el partido de Weretilneck. Pero el mayor rechazo parte de Aníbal Tortoriello, titular y candidato del PRO.

Hay tiempo porque la inscripción de alianzas vence este miércoles, pero estas pugnas llegan por las precandidaturas en marcha, que se presentarán hasta el 24 de julio.

Se abrió otra grieta entre radicales y macristas. Y, otra vez, parece tambalear esa sociedad.