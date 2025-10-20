Añelo celebró su 110° aniversario con una multitudinaria Fiesta de los Productores

La ciudad de Añelo vivió un fin de semana inolvidable con la realización de la Fiesta Provincial de los Productores, que en esta edición coincidió con el 110° aniversario de la localidad. A pesar del viento del sábado, el público acompañó masivamente las dos jornadas que reunieron a familias de distintos puntos de la provincia y del país, en un predio colmado de música, color y emoción.

Foto: Chino Leiva.-

El predio municipal de la calle 24 fue el epicentro de la celebración, que se consolidó como una de las más convocantes de la región. Hubo entrada libre y gratuita, una propuesta artística diversa y una gran participación del sector privado, que acompañó con su aporte y confianza en la gestión local. Diario RÍO NEGRO estuvo presente cubriendo el evento y dialogó con el intendente Fernando Banderet, quien destacó el impacto y la proyección de la fiesta.

Foto: Municipalidad de Añelo.-

“Esta edición superó todas las expectativas, con una gran convocatoria de familias de distintos puntos de la provincia y del país. Vino gente hasta del Chaco. Es un orgullo haber mostrado la diversificación musical y llegar a los vecinos con artistas de primer nivel en un evento gratuito”, expresó el jefe comunal.

Dos noches a pura música

El viernes 17, la grilla comenzó con presentaciones locales: Nuevas Raíces, la Escuela de Canto, el Folklore Municipal y la participación de Adultos Mayores y personas con discapacidad. La noche avanzó con la energía de No Te Va Gustar, que hizo vibrar al público con un show memorable. Luego siguieron Christian Herrera, Santi Cairo, Sele Vera y Los Mena’s, que cerraron la primera jornada con un clima de verdadera fiesta popular.

El sábado 18, la celebración se abrió con el ingreso de banderas y las presentaciones de Folklore y Malambo Añelo, seguidas por espectáculos de canto y coreografía. La reconocida artista Ángela Leiva fue una de las más aclamadas de la noche, seguida por Luck Ra y Q’ Lokura, que encendieron el predio con sus repertorios. El cierre llegó con Sharon y los Camperos del Chamamé y Abigail y su Conjunto, que mantuvieron el baile hasta la madrugada.

“Más allá de la fiesta, esta apuesta refleja el trabajo diario por mejorar la calidad de vida, con obras de infraestructura, salud, seguridad y espacios de recreación. Estamos próximos a inaugurar nuevos espacios públicos para unir familias, además de avanzar en asfalto, redes de agua y energía, y nuevos loteos”, destacó Banderet.

Sorteos, empresas y comunidad

Una de las grandes atracciones de esta edición fue el sorteo de cuatro vehículos 0 km —tres Fiat Cronos y una Toyota Hilux— además de una vivienda prefabricada, entre los vecinos que están al día con sus impuestos. La iniciativa fue celebrada como un reconocimiento al compromiso ciudadano y una forma de fortalecer la relación entre el municipio y la comunidad.

“Es fundamental el rol del sector privado, las empresas que colaboran y confían en la transparencia de la gestión. Ese compromiso se contagia y nos permite seguir creciendo”. Fernando Banderet. Intendente de Añelo.

Una fiesta que une

Con miles de asistentes durante ambas jornadas, la Fiesta Provincial de los Productores reafirmó su lugar como uno de los grandes eventos populares de la Patagonia. Entre luces, música y emociones compartidas, Añelo celebró su historia y proyectó su futuro con una edición que quedará en la memoria de todos.

“Es un honor para nosotros ofrecer un evento gratuito, abierto a todos, que muestre la identidad de nuestro pueblo y la fuerza de su gente”, concluyó el intendente.