Investigan a Pablo Toviggino por presuntas inconsistencias fiscales: declaró bajos ingresos y no pagó Ganancias en 2024

El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino es investigado por la Justicia y organismos fiscales tras detectarse inconsistencias entre sus declaraciones impositivas y su patrimonio. La causa apunta a determinar si hubo irregularidades en el pago del Impuesto a las Ganancias correspondiente a 2024.

Según fuentes judiciales, el dirigente figura ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero como trabajador autónomo, pese a estar vinculado a un entramado empresarial que maneja millones de pesos. Esta situación encendió las alertas sobre una posible subdeclaración de ingresos.

De acuerdo con los registros fiscales, Toviggino declaró ingresos cercanos a los 13 millones de pesos durante el último año. Además, consignó ingresos exentos y gastos por unos 10 millones, lo que le permitió quedar, según su propia presentación, fuera del alcance del tributo.

La investigación se apoya en la contradicción entre esos números y el nivel de vida que se le atribuye. Desde sectores oficiales cuestionaron cómo alguien con ese perfil económico podría no estar alcanzado por el impuesto a las Ganancias.

Chiqui Tapia junto a Pablo Toviggino.

Los registros de fraude de Toviggino: relacionado a 35 propiedades y mas de 100 vehículos

Los antecedentes impositivos del dirigente también generan sospechas. En los últimos años, los montos abonados por Ganancias fueron relativamente bajos: alrededor de 4 millones de pesos en 2023, 2,6 millones en 2022 y cifras aún menores en años anteriores.

El contraste se vuelve más evidente al analizar sus vínculos empresariales. A través de distintas sociedades, Toviggino estaría relacionado con al menos 35 propiedades y 135 vehículos, lo que refuerza las dudas sobre la consistencia de sus declaraciones. Mientras avanza la investigación, la Justicia busca determinar si existió evasión fiscal o irregularidades en la declaración de ingresos.

El caso se suma a otras causas que involucran a dirigentes del fútbol argentino y vuelve a poner bajo análisis la transparencia en la gestión de sus autoridades.

Además, se lo asocia a Toviggino con un alto nivel de gastos personales, entre ellos su afición por los caballos de salto. También trascendió la existencia de una mansión en Pilar valuada en aproximadamente 17 millones de dólares.