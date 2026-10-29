El FranquiDay Neuquén reunirá a franquicias y emprendedores para impulsar nuevos negocios

Después de una primera edición en 2025, el FranquiDay vuelve a Neuquén para conectar a inversores y emprendedores con franquicias de todo el país. Organizado por NegoZona, el encuentro propone reuniones mano a mano para conocer y evaluar oportunidades de negocio en la ciudad y sus alrededores.

La jornada se realizará de 9:30 a 18 en Butaco, ubicado en Obrero Argentino 1101, Neuquén. Los participantes podrán conocer distintos modelos de negocio, conversar directamente con los representantes de las marcas y evaluar propuestas según sus intereses y posibilidades de inversión.

Neuquén y la Patagonia, una oportunidad para la expansión de franquicias



El regreso del FranquiDay pone el foco en una región cuyo crecimiento, impulsado en buena medida por el desarrollo de Vaca Muerta, también se refleja en la llegada de nuevos habitantes. Según datos del Renaper procesados por la Dirección Provincial de Registros Civiles, durante el primer semestre de 2026 se registraron 13.147 cambios de domicilio hacia la provincia desde otras jurisdicciones argentinas. Este movimiento permite dimensionar la transformación del mercado local y las nuevas necesidades de consumo, comercios y servicios que acompañan esa expansión.



El interés de las franquicias por la región también aparece en el último relevamiento de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF), realizado junto con el Clúster de Franquicias de Córdoba sobre 60 marcas. Durante el primer semestre de 2026, las redes relevadas aumentaron un 1,9% su cantidad de puntos de venta, mientras que el 83,3% buscaba activamente sumar franquiciados. Entre las 50 marcas con planes de expansión, 12 incluyeron a Neuquén entre sus destinos. El informe señala, además, que esa búsqueda se volvió más selectiva, con especial atención a la ubicación, los formatos y los costos de operación.

En ese contexto, el FranquiDay propone conectar a las marcas que buscan ampliar su presencia con inversores, emprendedores y socios locales interesados en desarrollar un negocio en la Patagonia. “El FranquiDay permite acercar esas propuestas a inversores y emprendedores que conocen el mercado local y evaluar juntos qué negocios pueden desarrollarse en la zona”, señala Francisco Bastard, CEO de NegoZona y organizador del FranquiDay.

Reuniones uno a uno para evaluar nuevos negocios



El FranquiDay funciona mediante reuniones individuales de media hora, previamente agendadas desde la web del evento. Cada participante puede conocer las franquicias, elegir las que mejor se adapten a su perfil y organizar su agenda de encuentros con sus responsables de expansión.

Durante las reuniones, las marcas presentan su propuesta, explican los requisitos para convertirse en franquiciado y responden consultas sobre inversión, operación y acompañamiento. El formato permite comparar opciones y obtener información de primera mano en una misma jornada.



Esta 12.ª edición cuenta con el acompañamiento de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF) como socio estratégico, la consultora Franquicias que Crecen como sponsor Platinum y Diario Río Negro y Noticias D como media partner.

Detalles del evento: cómo participar



Para participar, hay que ingresar a www.franquiday.com, crear un usuario, completar el perfil y reservar reuniones con las franquicias de interés. Al agendar la primera reunión, la inscripción al evento queda automáticamente confirmada.



El encuentro será el jueves 12 de noviembre de 2026, de 9:30 a 18, en Butaco (Obrero Argentino 1101), Neuquén. La participación es gratuita, con cupos limitados y reserva previa. Los asistentes contarán con estacionamiento gratuito.

Reservas y más información: www.franquiday.com/ferias/neuquen-2026

Instagram: @negozona.arg

WhatsApp: 11-2399-0230