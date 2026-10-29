Calendario ANSES este jueves 29 de octubre 2026: quiénes cobran el último turno previsional

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) concreta este jueves 29 de octubre 2026 el cierre definitivo del calendario para jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciben haberes superiores al haber mínimo garantizado, completando de esta forma el ciclo mensual de desembolsos bancarios.

En esta fecha decisiva, las acreditaciones automáticas benefician a los titulares cuyos documentos finalizan en 8 y 9, quienes perciben su haber con el incremento del 1,66% fijado por la movilidad mensual sobre la inflación y, para aquellos casos cuyo monto no exceda el techo bruto legal, la fracción correspondiente del bono proporcional de hasta $70.000, cerrando la ventana previsional antes del receso bancario de fin de mes y dejando los fondos plenamente resguardados en las cuentas de la seguridad social.

Cierre de pagos ANSES este jueves 29 de octubre 2026: DNI que cobran y prestaciones que siguen abiertas

El esquema de ventanillas y giros bancarios para esta última jornada del cronograma ordinario contempla las siguientes precisiones:

Consultá tu fecha de cobro de ANSES: Jueves 29 de octubre y cierre del mes | Diario RÍO NEGRO

Consultá tu cobro de ANSES: Jueves 29 de octubre Cierre del calendario SIPA y ventanilla extraordinaria Cierre Mensual ANSES Consulta por DNI Resumen de Cierre de Mes Seleccioná la prestación: Todas las prestaciones en curso y cerradas Jubilaciones y pensiones (superan la mínima) Prestación por Desempleo (Plan 1) Asignaciones Familiares (SUAF y AUH) Ventanilla extraordinaria (Pago Único, Maternidad, PNC Asignaciones) Elegí la última cifra de tu documento: Todos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mostrando: Cierre oficial del calendario de octubre Restablecer filtros Prestación oficial Terminación DNI Fecha de acreditación Estado / Detalle de liquidación Haberes mayores a la mínima 8 y 9 Jueves 29 de octubre Último turno del mes: aumento 1,66% + bono proporcional hasta $505.748,51. Cierre del SIPA. Haberes mayores a la mínima 0 al 7 23 al 28 de octubre Ciclo finalizado. Fondos disponibles en cuenta bancaria. Prestación por Desempleo (Plan 1) Todas (0 al 9) Concluyó el 28 de octubre Programa cerrado para octubre tras el cobro de DNI 8 y 9 el miércoles 28. Jubilaciones que no superan la mínima Todas (0 al 9) Concluyó el 22 de octubre Ciclo mensual completamente finalizado. AUH, AUE y Asignaciones SUAF Todas (0 al 9) Concluyó el 22 y 23 de octubre Cronograma regular cerrado. Los montos permanecen en cuentas bancarias. Pago Único (Nacimiento, Matrimonio, Adopción) Todas (0 al 9) Hasta el 10 de noviembre Ventanilla extraordinaria habilitada para cobro continuo. Maternidad y Asignaciones de PNC Todas (0 al 9) Hasta el 10 de noviembre Ventanilla extraordinaria activa en cuentas de la seguridad social. Información de utilidad para el beneficiario: • Los saldos depositados en cajas de ahorro y cuentas de la seguridad social no tienen vencimiento; podés pagar con débito o retirar efectivo en cajeros automáticos sin límite de tiempo. • Podés auditar tu liquidación ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social para controlar que no existan retenciones indebidas antes del nuevo cronograma de noviembre (que comenzará el miércoles 11).

Cuándo inicia el calendario de pagos de ANSES en noviembre 2026: fechas confirmadas tras las modificaciones

El inicio del esquema financiero del penúltimo mes del año experimentará una postergación obligada en comparación con los calendarios habituales, debido a los feriados nacionales decretados por la visita del papa León XIV y el feriado por el Día de la Soberanía Nacional.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzará a liquidar los haberes de noviembre 2026 a partir del miércoles 11 de noviembre, fecha en la que confluirá la apertura de pagos para las Pensiones No Contributivas (PNC) con documentos terminados en 0 y 1, las jubilaciones que no superan el haber mínimo (DNI terminados en 0), la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el salario familiar del SUAF, incorporando el nuevo aumento del 1,93% regido por el IPC.

Para los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciben haberes superiores a la mínima, la ventana de cobro se habilitará recién hacia el tramo final del mes, iniciando formalmente el martes 24 de noviembre 2026 (DNI terminados en 0 y 1) y concluyendo el lunes 30 de noviembre 2026 (DNI terminados en 8 y 9).