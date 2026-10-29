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Calendario ANSES este jueves 29 de octubre 2026: quiénes cobran el último turno previsional

ANSES concluye este jueves 29 de octubre 2026 el cronograma del SIPA con el pago a jubilaciones mayores a la mínima. Conocé las terminaciones de DNI, la disponibilidad de fondos y los canales de consulta en Mi ANSES.

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Daniela Castro

Por Daniela Castro

Calendario ANSES: último turno previsional.

Calendario ANSES: último turno previsional.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) concreta este jueves 29 de octubre 2026 el cierre definitivo del calendario para jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciben haberes superiores al haber mínimo garantizado, completando de esta forma el ciclo mensual de desembolsos bancarios.

En esta fecha decisiva, las acreditaciones automáticas benefician a los titulares cuyos documentos finalizan en 8 y 9, quienes perciben su haber con el incremento del 1,66% fijado por la movilidad mensual sobre la inflación y, para aquellos casos cuyo monto no exceda el techo bruto legal, la fracción correspondiente del bono proporcional de hasta $70.000, cerrando la ventana previsional antes del receso bancario de fin de mes y dejando los fondos plenamente resguardados en las cuentas de la seguridad social.

Cierre de pagos ANSES este jueves 29 de octubre 2026: DNI que cobran y prestaciones que siguen abiertas

El esquema de ventanillas y giros bancarios para esta última jornada del cronograma ordinario contempla las siguientes precisiones:

    Consultá tu fecha de cobro de ANSES: Jueves 29 de octubre y cierre del mes | Diario RÍO NEGRO

    Consultá tu cobro de ANSES: Jueves 29 de octubre

    Cierre del calendario SIPA y ventanilla extraordinaria

    Cierre Mensual ANSES
    Mostrando: Cierre oficial del calendario de octubre
    Información de utilidad para el beneficiario: • Los saldos depositados en cajas de ahorro y cuentas de la seguridad social no tienen vencimiento; podés pagar con débito o retirar efectivo en cajeros automáticos sin límite de tiempo. • Podés auditar tu liquidación ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social para controlar que no existan retenciones indebidas antes del nuevo cronograma de noviembre (que comenzará el miércoles 11).
    Fuente: ANSES | Categoría Servicios Diario RÍO NEGRO

    Cuándo inicia el calendario de pagos de ANSES en noviembre 2026: fechas confirmadas tras las modificaciones

    El inicio del esquema financiero del penúltimo mes del año experimentará una postergación obligada en comparación con los calendarios habituales, debido a los feriados nacionales decretados por la visita del papa León XIV y el feriado por el Día de la Soberanía Nacional.

    La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzará a liquidar los haberes de noviembre 2026 a partir del miércoles 11 de noviembre, fecha en la que confluirá la apertura de pagos para las Pensiones No Contributivas (PNC) con documentos terminados en 0 y 1, las jubilaciones que no superan el haber mínimo (DNI terminados en 0), la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el salario familiar del SUAF, incorporando el nuevo aumento del 1,93% regido por el IPC.

    Para los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciben haberes superiores a la mínima, la ventana de cobro se habilitará recién hacia el tramo final del mes, iniciando formalmente el martes 24 de noviembre 2026 (DNI terminados en 0 y 1) y concluyendo el lunes 30 de noviembre 2026 (DNI terminados en 8 y 9).


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    La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) concreta este jueves 29 de octubre 2026 el cierre definitivo del calendario para jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciben haberes superiores al haber mínimo garantizado, completando de esta forma el ciclo mensual de desembolsos bancarios.

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