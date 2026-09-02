Feria Sin Fronteras vuelve a Neuquén: cuatro días con productos, gastronomía y precios de fábrica

La nueva edición de Feria Sin Fronteras se realizará en la playa de estacionamiento del Casino Magic Neuquén, sobre Ruta 22, en las siguientes fechas:

La Feria Sin Fronteras regresa a Neuquén con una nueva edición que se desarrollará durante cuatro jornadas consecutivas. La propuesta reunirá a comerciantes, emprendedores y artesanos en la playa de estacionamiento del Casino Magic, sobre Ruta 22.

El encuentro comenzará el viernes 4 de septiembre y se extenderá hasta el lunes 7, con actividades todos los días de 10 a 22.

Qué se podrá encontrar en la Feria Sin Fronteras en Neuquén

Uno de los principales atractivos será la variedad de productos disponibles. Según anunciaron desde la organización, habrá artículos con precios directos de fábrica, indumentaria, calzado, electrónica, artesanías y diferentes propuestas de emprendedores, entre otras alternativas.

La feria también contará con un patio de comidas, por lo que la propuesta apunta no solo a quienes quieran recorrer los puestos y realizar compras, sino también a las familias que busquen pasar algunas horas en el lugar.

Durante los cuatro días, los visitantes podrán recorrer los diferentes stands en un amplio horario, desde la mañana y hasta la noche.

Días y horarios de la Feria Sin Fronteras

La nueva edición de Feria Sin Fronteras se realizará en la playa de estacionamiento del Casino Magic Neuquén, sobre Ruta 22, en las siguientes fechas:

Viernes 4 de septiembre

Sábado 5 de septiembre

Domingo 6 de septiembre

Lunes 7 de septiembre

El predio permanecerá abierto de 10 a 22 durante las cuatro jornadas.