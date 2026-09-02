Las becas estudiantiles en Río Negro ya tienen 485 beneficiados: «Son el futuro de la provincia» dijo Alberto Weretilneck

El Gobierno de la Provincia de Río Negro comenzó con el pago de la primera cuota de las becas universitarias y terciarias, alcanzando a 485 estudiantes de nivel superior de toda la jurisdicción.

Esta política pública está destinada a sostener y acompañar las trayectorias académicas de los jóvenes rionegrinos. El beneficio abarca a estudiantes que cursan sus estudios tanto en instituciones públicas como privadas, radicadas dentro o fuera del territorio provincial.

Alberto Weretilneck confirmó el primer pago de la beca: «Son lo más importante que tenemos»

Para acceder a la acreditación de la asignación, los beneficiarios debieron superar una instancia previa de inscripción y presentación de documentación que acreditara el cumplimiento de los requisitos normativos.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck confirmó la entrega de la ayuda económica a los estudiantes de educación pública y privada inscriptas en la beca: «Realizamos el pago a estudiantes que con mucho esfuerzo, están llevando adelante sus carreras» afirmó.

El beneficio económico fue determinado a partir del Salario Mínimo, Vital y Móvil calculado al 1 de agosto de 2026. «Es un acompañamiento para lo más importante que tenemos, son el futuro de la provincia» mencionó el gobernador.

En que consiste la beca provincial de Río Negro para estudiantes terciarios

El programa busca garantizar la continuidad educativa e impedir el abandono de los estudios superiores por motivos socioeconómicos. La medida se enmarca en la estrategia provincial de financiamiento y fomento a la educación como motor de desarrollo regional.

Entre las condiciones de elegibilidad, se estableció que los ingresos mensuales netos del grupo familiar del solicitante no podían superar el tope fijado en $1.129.800. Tras la correspondiente evaluación y confección de los padrones, se procedió a liquidar el primer desembolso a los alumnos seleccionados.