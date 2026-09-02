Doce estudiantes ganaron el concurso nacional del Instituto Balseiro y viajarán a Bariloche

Doce estudiantes de la ciudad y provincia de Buenos Aires, Río Negro, San Luis, Tucumán, Córdoba, Santa Fe y Salta resultaron ganadores en una nueva edición del concurso para escuelas secundarias organizado por el Instituto Balseiro.

Los jóvenes ganadores tendrán la oportunidad de visitar el Centro Atómico Bariloche y el Instituto Balseiro a mediados de octubre, en Bariloche, para conocer los laboratorios y realizar experimentos. También, asistirán a seminarios y tendrán la posibilidad de dialogar con estudiantes del Balseiro con quienes podrán charlar sobre sus carreras, sus experiencias y la cotidianidad en el campus.

Desde hace 25 años, el Instituto Balseiro organiza un concurso para estudiantes de nivel medio. La consigna es escribir una monografía y en la edición de este año, el tema fue: “Las voces de nuestra comunidad científica”. De esta forma, se propuso a cada participante que entrevistara a científicos, tecnólogos o docentes de ciencia para que expresaran su opinión sobre las políticas científicas del país.

597 estudiantes de 307 colegios de todo el país

Además de entrevistar a profesionales de la ciencia y la tecnología, cada estudiante realizó un trabajo de investigación sobre el tema del concurso. El objetivo fue escribir una monografía «fundamentada, crítica y comprometida». Cada texto contó con una argumentación en torno a la posición personal sobre la relación entre la ciencia y la política científica en Argentina, el papel que debería tener la ciencia y la tecnología en el desarrollo nacional, y en torno a la soberanía y el bienestar social.

Desde la comisión organizadora del concurso, indicaron que el objetivo es acercar a los estudiantes a una institución donde se realizan actividades científicas y, «a través de ella, difundir estas actividades hacia la sociedad en su conjunto».



“Además, se espera que este concurso, de alcance nacional, sea un disparador para que alumnos y docentes se involucren en la discusión de temas ligados a la educación, la ciencia y la tecnología. La idea es que este acercamiento fomente en alumnos y alumnas su deseo de continuar sus estudios universitarios en carreras con orientación científica”, reconocieron.



Este año, participaron 597 estudiantes de 307 escuelas diferentes del país. La primera etapa de evaluación fue realizada por 60 investigadoresdel Instituto Balseiro y del Centro Atómico Bariloche. Así se seleccionaron 135 monografías. En una segunda etapa, quedaron 53 finalistas y finalmente, de este grupo surgieron los trabajos ganadores.

En relación a la selección, el equipo organizador reconoció que «han quedado fuera muchas monografías muy buenas: tomar 53 trabajos entre 597 implica destacar solo el 9% de los participantes. La selección fue tan exigente que no significa desmerecer el valor de los trabajos restantes”. Además, señalaron que tanto quienes superaron la primera etapa de evaluación como quienes llegaron a la fase final, recibirán un certificado por correo electrónico para reconocer la calidad del trabajo realizado.