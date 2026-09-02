Cinco allanamientos en Neuquén por robos en Plottier: secuestraron marihuana, teléfonos e inhibidores

Los procedimientos se realizaron en cinco domicilios de Neuquén y permitieron reunir elementos vinculados con la pesquisa por los asaltos.

Cinco allanamientos realizados en distintos domicilios de Neuquén permitieron secuestrar más de dos kilos de marihuana y varios elementos que serían de interés para esclarecer dos robos violentos ocurridos a fines de julio en Plottier. Durante los procedimientos fue demorada una persona señalada como uno de los presuntos autores.

Las diligencias fueron realizadas este martes por efectivos de la División Robos y Hurtos, dependiente de la Dirección de Delitos, con colaboración de la Oficina de Investigaciones Periferia Uno de Plottier y otras unidades especializadas.

Dos robos en viviendas de Plottier

La investigación comenzó a partir de dos hechos ocurridos el 29 y 30 de julio. El primero sucedió cerca de las 23, en una vivienda de calle Belisle, donde tres personas ingresaron violentamente y exhibieron armas de fuego.

Según la reconstrucción inicial, los presuntos autores se retiraron luego de que la víctima resistiera y pidiera auxilio. Antes de escapar, sustrajeron la llave de un vehículo.

El segundo episodio ocurrió unas horas después, alrededor de las 3 de la madrugada, en una zona de chacras de Plottier. Entre cinco y seis hombres ingresaron a una vivienda mientras sus ocupantes dormían, intimidaron a la familia con un arma de fuego y se llevaron dinero y elementos tecnológicos.

Los investigadores plantearon que los autores seleccionaban principalmente viviendas ubicadas en sectores descampados y actuaban durante la madrugada, cuando encontraban personas en el interior.

Qué encontraron durante los operativos

Con intervención de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, los investigadores lograron identificar a presuntos involucrados y localizar cinco domicilios en la ciudad de Neuquén.

Durante los allanamientos se secuestraron 2,411 kilos de cannabis sativa, además de equipos de telefonía y cascos de motocicleta. También fueron encontrados equipos de comunicación que, según la investigación, podrían haber sido utilizados como inhibidores de alarmas.

Entre los elementos incautados había además una PlayStation 4 y otros objetos que serán analizados para determinar si tienen relación con alguno de los robos investigados.

Una persona quedó a disposición de la Justicia

En uno de los procedimientos fue demorada una persona señalada como uno de los presuntos autores. Quedó a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación.

Los elementos secuestrados serán sometidos a distintas pericias y su análisis permitirá determinar si existe una vinculación concreta con los dos episodios denunciados en Plottier.

La causa continúa bajo intervención de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, mientras los investigadores avanzan en la identificación del resto de las personas que podrían haber participado de los asaltos.