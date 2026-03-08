Caviahue reconstruyó su escuela tras el incendio y recuperó el corazón educativo de la comunidad

El 23 de junio de 2024 quedó marcado para siempre en la memoria de Caviahue. Esa noche, en medio del frío extremo y la nieve de la cordillera neuquina, un incendio consumió gran parte del edificio de la Escuela Primaria N°164.

Las llamas no solo destruyeron aulas, muebles y materiales escolares: también parecían llevarse una parte de la historia educativa del pueblo. Pero lo que ocurrió después mostró otra cara de Caviahue: la resiliencia de una comunidad que decidió reconstruir su escuela y volver a poner en pie su lugar más importante.

A 614 días del incendio, la localidad volvió a abrir las puertas de su escuela con un edificio completamente renovado. La inauguración no solo significó recuperar un espacio educativo, sino también restaurar el corazón social de la comunidad.

La noche en que Caviahue vio arder su escuela

Aquella noche de junio fue una de las más duras que recuerda el pueblo. La directora Marta Jara, que vive hace casi tres décadas en Caviahue, recordó que todo comenzó con una llamada urgente.

“Era un domingo por la noche. Me avisaron que se estaba incendiando la escuela. Cuando llegué era humo por todos lados. Quise entrar, pero los bomberos no me dejaron. Era una desesperación”, relató.

La escena quedó grabada en la memoria de los vecinos: el fuego iluminando la nieve, el frío extremo congelando mangueras y familias enteras observando impotentes cómo el edificio se consumía.

Para los estudiantes, el golpe fue especialmente duro. Muchos lloraban por sus cuadernos, sus dibujos o los proyectos que habían construido durante el año. Entre lo perdido había incluso cartas que habían escrito en primer grado para abrir años después.

“Puede parecer algo pequeño, pero para ellos eran recuerdos muy importantes”, contó Georgina, mamá de una alumna.

Una comunidad que no bajó los brazos

El día después estuvo lleno de incertidumbre. En Caviahue no existía otro edificio capaz de albergar a todos los estudiantes de nivel inicial, primario y secundario que funcionaban allí.

La respuesta llegó rápidamente gracias a la articulación entre la comunidad y el Estado. El Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) cedió su hotel para que allí funcionaran las aulas provisoriamente.

En pocas semanas el lugar fue adaptado para sostener las clases mientras comenzaba el proceso de reconstrucción.

“Estábamos ajustados, pero era lo que teníamos. Y todos aceptamos esa adaptación”, recordó la directora.

Las familias también jugaron un rol clave. Desde la cooperadora escolar organizaron acciones para recuperar materiales, reponer equipamiento y acompañar emocionalmente a los chicos.

“Entrar después del incendio fue durísimo. El olor a quemado, los dibujos en los lockers, todo destruido”, relató Marina, una de las madres que participó del proceso.

La reconstrucción que devolvió la esperanza

El gobierno provincial puso en marcha un proceso de reconstrucción integral que incluyó ampliaciones, remodelaciones y demolición de sectores afectados por el fuego.

La obra contempló:

Ampliación de 264 metros cuadrados.

Remodelación de más de 1.280 metros cuadrados.

Demolición parcial y total de sectores dañados.

El objetivo fue construir un edificio moderno, adaptado al clima de montaña y pensado para las necesidades de la comunidad educativa.

En total, la escuela alberga hoy 156 estudiantes de nivel inicial y primario, con un plantel de unos 30 docentes y siete auxiliares.

Además, el nuevo complejo educativo dio origen a una institución inédita en la provincia: la Escuela Infantil Rural N°92, la primera de su tipo en Neuquén.

De una sola escuela a tres instituciones

Durante años, Caviahue funcionó con un único edificio para tres niveles educativos: inicial, primario y secundario.

Tras el incendio y las obras realizadas, la localidad logró algo que parecía imposible en tan poco tiempo: pasar de un solo edificio escolar a tres instituciones con espacios propios.

El colegio secundario CPEM 74 ya había inaugurado su nuevo edificio en 2025. Con la reinauguración de la primaria y la creación de la escuela infantil, el sistema educativo local quedó reorganizado y fortalecido.

La bandera que volvió entre las ruinas

Uno de los momentos más emotivos de la inauguración ocurrió cuando los obreros que trabajaron en la obra ingresaron al acto con la bandera que habían encontrado entre los restos del incendio.

La cooperadora había logrado rescatar el mueble donde se guardaba la enseña patria, pero la bandera nunca había aparecido. Que fueran los trabajadores quienes la devolvieran cerró un círculo cargado de simbolismo.

Cuando ingresaron con la bandera enmarcada, alumnos, docentes y familias no pudieron contener la emoción.

No era solo un objeto recuperado. Era una parte de la memoria colectiva del pueblo.