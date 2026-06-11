Roca podría recuperar el servicio de RTO tras la apertura de una nueva licitación

Se licitó la concesión del servicio de RTO en General Roca y Villa Regina.

La Dirección de Vialidad Rionegrina realizó la apertura de sobres correspondiente a la licitación para la concesión del servicio de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en General Roca y Villa Regina, un paso clave para restablecer y fortalecer esta prestación en el Alto Valle.

En esta oportunidad se presentó un único oferente, la firma García Orozco Estefanía, cuya propuesta contempla la instalación y puesta en funcionamiento de una planta de RTO en General Roca. La oferta será ahora evaluada en los aspectos técnicos y administrativos para determinar una eventual adjudicación.

El presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün, destacó la importancia de avanzar en la prestación de este servicio, considerado una herramienta fundamental para verificar el estado mecánico de los vehículos y contribuir a una mayor seguridad vial en rutas y calles de la provincia.

La licitación forma parte de un proceso iniciado en octubre de 2025. Sin embargo, los cuatro llamados anteriores fueron declarados desiertos debido a la falta de interesados, lo que obligó al organismo provincial a realizar nuevas convocatorias para garantizar la continuidad del servicio en la región.

Mientras avanza el proceso licitatorio, Vialidad Rionegrina recordó que continúan funcionando las plantas de RTO habilitadas en otras localidades de la provincia, entre ellas Cipolletti, Viedma, San Carlos de Bariloche, Choele Choel, San Antonio Oeste y El Bolsón.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la incorporación de una nueva planta en General Roca permitiría mejorar el acceso de los usuarios del Alto Valle a la revisión técnica obligatoria, evitando traslados a otras ciudades y fortaleciendo los controles vinculados a la seguridad vial.