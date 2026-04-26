Empresas neuquinas apuestan al crecimiento con el programa Invierta Neuquén

En Neuquén, cada nueva empresa que decide invertir no llega sola. Detrás hay un esquema que busca algo más que atraer capital: generar condiciones reales para que el sector privado crezca», manifestaron desde el Gobierno provincial. En ese camino, el programa Invierta Neuquén ya sumó un dato clave: 107 empresas adhirieron a la iniciativa, en su mayoría locales.

«No se trata solo de un número. Es la señal de un cambio de dinámica. Empresas que empiezan a ver en la provincia un lugar donde proyectar, expandirse o iniciar nuevos negocios con reglas claras y respaldo estatal», se comentó.

El programa se apoya en la ley 3502, que ofrece incentivos directos. Exenciones impositivas en Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario, junto con estabilidad fiscal por 10 años, forman parte de un paquete diseñado para reducir la incertidumbre y facilitar decisiones de inversión.

El subsecretario de Industria y Modernización, Juan Manuel Morales, lo plantea con claridad: la clave es ofrecer previsibilidad y un Estado que acompañe. Pero también advierte que el desafío es que los proyectos tengan solidez técnica, porque el objetivo no es solo atraer inversiones, sino que sean sostenibles en el tiempo.

De la consulta a la acción

Foto: Gobierno de Neuquén.

El proceso ya muestra una evolución. En una primera etapa, el interés se reflejó en consultas y visitas al sitio oficial. Con el tiempo, ese interés comenzó a transformarse en hechos concretos: proyectos que se cargan, se estructuran y avanzan hacia su evaluación.

Hoy, el programa funciona con dos modalidades. Por un lado, un régimen simplificado que concentra la mayor cantidad de empresas, y por otro, un régimen general orientado a proyectos más complejos. En ambos casos predominan iniciativas industriales, muchas vinculadas a servicios para la industria hidrocarburífera, pero también aparecen propuestas en logística, distribución e incluso en el rubro alimenticio.

Según se explicó, «antes de concretarse, cada proyecto debe atravesar una instancia de evaluación. El Comité Provincial de Inversión Neuquina analiza no solo la rentabilidad, sino también el impacto social y ambiental. El foco está puesto en tres variables: generación de empleo, sustentabilidad y desarrollo territorial equilibrado. Es decir, no cualquier inversión, sino aquellas que aporten valor a la provincia.

Un modelo que combina inversión y empleo local

Foto: Gobierno de Neuquén.

El programa no funciona de manera aislada. Se articula con otras políticas, como Emplea Neuquén, que busca conectar a las empresas con trabajadores de la provincia. El ministro de Economía, Guillermo Koenig, explicó que el esquema apunta a actividades estratégicas para el futuro de Neuquén, incluso aquellas que todavía no están desarrolladas.

Para eso, el Estado asume un costo fiscal inicial, con la expectativa de que esas inversiones generen ingresos y empleo a mediano plazo. En esa línea, uno de los requisitos es claro: al menos el 70% de la mano de obra debe ser neuquina, una condición que busca garantizar que el crecimiento económico tenga impacto directo en la población local.

El otro pilar es la intermediación laboral. El ministro de Trabajo, Lucas Castelli, lo define como la necesidad de recuperar un rol activo del Estado: ser el puente entre quienes buscan empleo y quienes lo generan. El dato que aparece en ese contexto es contundente: hay miles de personas formadas o con experiencia en la industria que buscan insertarse laboralmente. La apuesta es conectar esa demanda con las nuevas inversiones que llegan.