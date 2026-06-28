Anuncian que Neuquén gana credibilidad internacional: orden que se traduce en inversiones, energía y obras

«La calificadora Fitch Ratings destacó el esfuerzo que ha hecho la administración provincial neuquina para ordenar las cuentas públicas, garantizar la seguridad jurídica y otorgar previsibilidad, tres datos claves para recibir inversiones«, celebraron las autoridades desde la ciudad capital.

La mejora de la calificación internacional sobre Neuquén no es solo un dato financiero. Desde la óptica gubernamental, detrás de ese reconocimiento «hay una señal que impacta directamente en la vida cotidiana de miles de familias, la consolidación de una provincia que genera confianza, atrae inversiones y convierte el crecimiento económico en más obras, servicios y oportunidades para su población».

El mandatario Rolando Figueroa valoró, a su vez, que la agencia internacional elevó en tres niveles la calificación crediticia de la provincia, que pasó de «CCC-» a «B-«, con perspectiva estable. Esta definición se suma al avance obtenido en la revisión anterior, realizada por la misma calificadora durante la actual gestión, lo que significa que Neuquén ya logró mejorar cuatro niveles desde el inicio de esta administración. «Construimos una provincia confiable gracias al trabajo de todos los neuquinos», compartió Figueroa, al hablar de un logro que posiciona a Neuquén entre las jurisdicciones con mejores perspectivas para recibir inversiones productivas.

La seguridad jurídica, la previsibilidad y el ordenamiento de las cuentas públicas son activos estratégicos para una provincia que hoy lidera la transformación energética de la Argentina. La confianza de los mercados y de los inversores resulta fundamental para sostener el desarrollo de Vaca Muerta, cuya producción permite al país alcanzar niveles históricos de superávit energético y reducir la dependencia de importaciones.

Según se agregó, ese crecimiento no queda únicamente en los indicadores económicos: «la expansión de la actividad hidrocarburífera genera regalías que vuelven a los neuquinos en forma de escuelas, hospitales, rutas, redes de servicios y obras de infraestructura que mejoran la calidad de vida en cada región de la provincia».

Recordaron que desde el inicio de la actual gestión, Neuquén no emitió Letras del Tesoro y avanzó en un esquema de equilibrio fiscal, reducción de deuda y fortalecimiento de las cuentas públicas. Esta administración responsable de los recursos permitió ampliar la capacidad de inversión estatal y garantizar financiamiento para proyectos estratégicos destinados al desarrollo provincial.

La mejora otorgada por Fitch Ratings se suma a la reciente recalificación realizada por FIX SCR, que también destacó la reducción sostenida de la deuda y el manejo responsable de las finanzas provinciales. «Neuquén consolida así un modelo que combina crecimiento económico, estabilidad financiera y una visión clara: transformar la riqueza que genera el subsuelo en más oportunidades para las familias neuquinas».