Tener una casa propia significa mucho más que contar con un techo. Es construir un proyecto de vida, alcanzar estabilidad, fortalecer los vínculos familiares y tener un lugar donde crecer. Con esa premisa, el Gobierno provincial avanza con el plan Neuquén Habita, una política pública que busca ampliar las oportunidades de acceso a la vivienda y mejorar las condiciones de vida de las familias en las distintas regiones de la provincia.

La iniciativa impulsada por el gobernador Rolando Figueroa pone en el centro a las personas y prioriza la inversión en infraestructura como una herramienta fundamental para garantizar derechos, promover el arraigo y acompañar el desarrollo equilibrado del territorio. Con motivo de la entrega de viviendas, el mes pasado, el mandatario manifestó que «trabajamos con un objetivo claro: que cada neuquino llegue a tener su vivienda y no vamos a parar hasta que cada neuquino tenga su casa».



En Neuquén capital, la Provincia concretó la entrega de tres viviendas a familias del Distrito 6, con una inversión conjunta superior a los 257 millones de pesos. Al mismo tiempo, avanza la construcción de otras 46 unidades en Cuenca XV Intermedia, con un presupuesto que supera los 4.564 millones de pesos. Las casas tendrán dos dormitorios y contarán con conexiones a las redes de agua potable, cloacas y electricidad.

La planificación también llega a otras localidades. En San Martín de los Andes se licitarán la construcción de 24 viviendas en Chacra 28 y otras 20 en el sector Rukahueche, con inversiones que superan en conjunto los 7.250 millones de pesos. Los proyectos contemplan viviendas de dos dormitorios, instalaciones completas y conexiones a los servicios esenciales. Algunas unidades incorporarán criterios de accesibilidad universal.

En Senillosa, se proyecta la construcción de 52 viviendas, con una inversión oficial superior a los 8.231 millones de pesos. Del total, tres unidades estarán especialmente adaptadas para personas con movilidad reducida, una decisión que incorpora la accesibilidad como parte de una política habitacional que busca contemplar las distintas necesidades de la población.



En tanto, en Los Guañacos se ejecutan seis nuevas viviendas, que registran un avance del 44 por ciento, y se trabaja en la ampliación y refacción de otra unidad habitacional. Estas intervenciones permiten mejorar las condiciones de vida y fortalecer las posibilidades de arraigo en la región del Alto Neuquén.

Además, Neuquén Habita articula la construcción de nuevas unidades con el desarrollo de lotes con servicios, la regularización dominial y los Créditos Hipotecarios Provinciales. Esta última herramienta, de financiamiento no bancario y con recursos propios, ya supera los 4.200 inscriptos en toda la provincia y permite acompañar proyectos de construcción, ampliación y refacción.

La decisión de sostener estas políticas con recursos neuquinos apunta a consolidar un esquema solidario, en el que el recupero de los fondos permita reinvertir en nuevas soluciones habitacionales y obras de infraestructura.