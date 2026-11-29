¿Qué lugar ocupa la danza en la vida de una sociedad y qué puede aportar a su construcción? ¿Qué sociedad construimos cuando bailamos? ¿Qué pensamos mientras nos movemos? ¿Qué conocimientos produce una creación escénica y qué sucede con esos saberes cuando termina una obra? Estas preguntas guiaron mi participación en el VIII Encuentro Teórico Teatral Internacional (ETTIEN), realizado en Lima, Perú, del 26 al 30 de octubre de 2026.

Organizado por la Universidad Nacional de Arte Escénico de Perú (UNAE), anteriormente Escuela Nacional Superior de Arte Dramático (ENSAD), el encuentro tuvo como eje “Territorialidad y crítica: producción de conocimiento y desplazamientos epistemológicos en las artes escénicas”. En ese marco, se puso en discusión una pregunta central: cómo reconocer la creación artística no solo como un hacer, sino también como una forma de pensamiento, investigación y posicionamiento frente al mundo. La creatividad no es exclusiva de quienes hacen arte: es una facultad humana y colectiva para establecer nuevas relaciones, producir sentidos e imaginar otras formas de habitar y transformar lo existente. Sin embargo, las oportunidades para desarrollarla suelen quedar relegadas frente a las exigencias de productividad y los resultados inmediatos.

Los ámbitos de creación pueden entenderse como laboratorios de investigación: allí se exploran materiales, se formulan interrogantes y se ensayan procedimientos. La investigación sucede en ese hacer, donde aparecen hallazgos y saberes que no siempre encuentran lugar en los modos tradicionales de comunicar el conocimiento.

La ponencia “Cartografía de las operaciones epistemológicas de la investigación-creación desde una práctica artística situada» abordó cómo una inquietud, un objeto, una imagen o algo que nos incomoda puede iniciar una búsqueda; cómo esos materiales se transforman mediante la observación, la lectura, la escritura, la exploración corporal y la composición. El proceso de creación no sigue una secuencia lineal: el conocimiento surge también al revisar decisiones, descartar materiales y descubrir relaciones imprevistas durante la práctica.

Jorge Dubatti (2020) propone reconocer al artista como productor de conocimiento desde su praxis. Distingue un pensamiento implícito, presente en la obra y el proceso creativo, y otro explícito, compartido mediante artículos, ensayos, bitácoras, entrevistas y manifiestos.

Desde otro recorrido, la filósofa y bailarina Marie Bardet, en Pensar con mover. Un encuentro entre danza y filosofía (2012), cuestiona la separación entre pensamiento y movimiento: no pensamos solo antes o después de bailar, también pensamos mientras nos movemos.

Jorge Dubatti, María Laura Balmaceda y Lucía Lora, en el VIII Encuentro Teórico Teatral Internacional (ETTIEN),

Estas perspectivas cuestionan la división entre quienes producen teoría y quienes crean obras luego analizadas por otros: quienes trabajan en la escena también producen conocimiento desde sus prácticas. La escritura permite registrar y compartir esos procesos, pero no otorga valor intelectual a la danza ni reemplaza el acto de bailar. Hay aspectos del movimiento que exceden el lenguaje escrito; el desafío es compartirlos sin reducirlos a una explicación verbal.

En ese mismo encuentro se presentó el libro Artistas-investigadoras/es y producción de conocimiento desde la escena. Una filosofía de la praxis teatral. Tomo VII, coordinado y editado por Lucía Lora y Jorge Dubatti. Publicado en septiembre de 2026, reúne trabajos iberoamericanos sobre los conocimientos producidos desde las prácticas artísticas.

En el artículo «La danza como modo de producción de conocimiento histórico situado en el dispositivo escénico de la cantata popular El Rocazo» analizo cómo la composición escénica de la Cantata Popular El Rocazo produjo una lectura del acontecimiento histórico ocurrido en General Roca en 1972. La obra surgió de una idea original de Roberto Balmaceda, quien realizó la investigación histórica, elaboró el guion y compuso las canciones originales. A partir de esos materiales, asumí la creación escénica, la dramaturgia, la coreografía y la dirección artística. Las decisiones compositivas no buscaron reproducir literalmente los hechos, sino establecer relaciones entre cuerpos, música, imágenes y documentos. De este modo, el movimiento no se limitó a acompañar una narración: participó en la elaboración de una experiencia sensible del pasado.

Esta experiencia permite reconocer que la creación no consiste solamente en aplicar ideas o procedimientos previos. En el hacer aparecen relaciones, preguntas y hallazgos que modifican el rumbo de la búsqueda. La cartografía de esas operaciones permite reconocer cómo se construye conocimiento durante el proceso creativo y cómo esos saberes pueden hacerse visibles, registrarse y compartirse.

El libro es de descarga gratuita ingresando a repositorio.ensad.edu.pe.

La cantata articula música, danza, teatro, audiovisuales, documentos y referencias históricas. No reemplaza la investigación histórica ni ilustra linealmente lo sucedido: construye una lectura propia con recursos escénicos. Junto con documentos y testimonios, las canciones, imágenes y producciones escénicas permiten recuperar voces y relacionar pasado y presente. La memoria no permanece inmóvil: se revisa y transmite en cada época.

La danza es política. Los cuerpos no se mueven en un espacio neutral: normas y jerarquías regulan qué movimientos son válidos, qué cuerpos adquieren visibilidad y quiénes ocupan determinados espacios. La escena puede reproducir esas convenciones o cuestionarlas.

Bailar y compartir el movimiento propicia el encuentro, la escucha y otras formas de relación. No se trata de atribuirle una transformación automática, sino de reconocer su potencial colectivo. En El Rocazo, esa dimensión aparece al llevar a escena una movilización popular regional poco presente en los relatos culturales.

Escenas de «El Rocazo», la cantata popular escrita por Tony Balmaceda.

Las dos participaciones en Lima, aunque diferentes, comparten una búsqueda: pensar la creación escénica como conocimiento e intervención cultural. Crear desde General Roca — Fiske Menuco— y la Patagonia implica reconocer las historias y condiciones culturales que atraviesan nuestras prácticas. Lo situado no remite únicamente al lugar desde donde se crea, sino también a las preguntas que surgen de una historia compartida, de sus memorias y conflictos, y de las condiciones concretas en que se produce cultura.

Desde esa perspectiva, la experiencia local no es un límite: es un punto de partida para dialogar con otros territorios. El diálogo con artistas e investigadores de Perú, Chile, México y Brasilpermitió reconocer afinidades y diferencias en las formas de trabajar y producir conocimiento. Una creación continúa en las interpretaciones del público; una investigación adquiere nuevos sentidos al ser leída y discutida en otros contextos.

Estos intercambios no dependen solo de la voluntad de quienes investigan, enseñan o crean. Viajar, publicar y sostener vínculos requiere condiciones económicas, laborales e institucionales que no están garantizadas. Muchas actividades se concretan con recursos propios y gestiones individuales. La circulación internacional del conocimiento suele presentarse como un horizonte deseable, pero es necesario preguntarse quiénes pueden acceder a ella y en qué condiciones.

Se necesitan dos políticas: sancionar una Ley Nacional de Danza que reconozca la actividad en sus distintas expresiones y a sus trabajadores y trabajadoras —docentes, intérpretes, creadores, investigadores, productores y gestores—, garantizando derechos laborales, reconocimiento profesional y políticas de fomento; y exigir el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario. Las universidades públicas necesitan salarios dignos y presupuesto para sostener proyectos, publicaciones, movilidad y cooperación académica.

Publicar esta reflexión busca acercar a la comunidad los procesos de creación y los saberes que se producen desde aquí. La danza no es un lujo ni una actividad reservada a profesionales: es una práctica cultural y social que permite encontrarnos, escuchar, construir vínculos y ensayar formas de convivencia. Democratizar su acceso significa garantizar que todas las personas puedan bailar, aprender, crear y participar de la vida cultural. Las prácticas escénicas de nuestra región abren preguntas, generan experiencias y construyen saberes. Compartirlos y ponerlos en diálogo es también una manera de encontrarnos y fortalecer nuestra cultura.

María Laura Balmaceda es coreógrafa, docente universitaria e investigadora en Artes escénicas Maestranda en Comunicación y Cultura.