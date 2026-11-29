“La técnica tiene que estar al servicio del sabor, no del ego en el plato”, dice Federico.

Federico Ceballos ya no busca impresionar con un plato. Después de años de formación, experiencias en importantes cocinas de Buenos Aires y su regreso al Alto Valle, entiende que el verdadero desafío está en conseguir que unos pocos ingredientes, bien trabajados, sean capaces de emocionar.

El tiempo, la experiencia y las horas de cocina fueron modificando su manera de entender el oficio. Aquella necesidad de demostrar conocimientos, desplegar técnicas y sorprender desde lo visual fue dando lugar a una búsqueda más vinculada con el sabor, la hospitalidad y la conexión con quien se sienta a la mesa.

Hoy me entusiasma muchísimo más la síntesis y la sinceridad del producto que la acumulación de técnicas por el solo hecho de lucirlas. Hace unos años uno quizás buscaba impresionar con la complejidad visual o la pirotecnia culinaria. Hoy entiendo el oficio desde la hospitalidad y la conexión real con el comensal y el entorno”. Federico Ceballos, chef.

Actualmente trabaja en Cortez Wine on Tap, en Cipolletti, desde donde continúa explorando nuevas propuestas. Recientemente participó de Ritual, con un pop-up en el restaurante y una presentación durante el fin de semana en el Parque Rosauer, dos instancias que le permitieron compartir su cocina y encontrarse con otros protagonistas de la gastronomía regional.

Le interesa cruzar las bases de la cocina patagónica con herramientas contemporáneas, experimentar con texturas, cocciones de precisión y diferentes técnicas, pero sin perder de vista el propósito de cada preparación. “La técnica tiene que estar al servicio del sabor, no del ego en el plato”, resume.

La madurez de cocinar rico



Su mirada sobre la cocina tiene algo de autocrítica. Reconoce que muchas veces los cocineros complican innecesariamente las preparaciones por temor a que lo sencillo parezca poco. Una preocupación que, paradójicamente, puede terminar alejándolos de aquello que motivó su elección profesional: cocinar rico.

Para Ceballos, esa expresión tan cotidiana encierra buena parte de la complejidad del oficio. Conseguir que una preparación resulte familiar y sorprendente al mismo tiempo, que reconforte y despierte las ganas de seguir comiendo, requiere conocimientos, sensibilidad y criterio.



“A veces nos enroscamos en la complejidad técnica o metemos cinco elementos innecesarios en un plato porque nos da miedo que parezca simple. La verdadera madurez en la cocina se nota cuando lográs sacarle capas a un plato hasta dejarlo limpio, donde cada ingrediente que está en el plato cumple una función vital y se entiende a la primera”.

No se trata de renunciar a la creatividad ni de abandonar las herramientas adquiridas durante años de formación. Por el contrario, se trata de saber cuándo utilizarlas y, fundamentalmente, cuándo prescindir de ellas. En esa búsqueda, la emoción ocupa un lugar central. Un plato debe tener identidad, equilibrio y respeto por la materia prima, pero también generar algo en quien lo prueba.



“La técnica y la creatividad son las herramientas; el fin último es la emoción, el recuerdo que te deja ese bocado. Si el plato emociona y se entiende sin que tengas que explicarle una biblia al comensal en la mesa, ganó”. También cuestiona cierta tendencia de la gastronomía actual, donde la imagen parece imponerse sobre el contenido. Valora la curiosidad del público, la apertura hacia nuevas propuestas y el intercambio cada vez más federal entre cocineros, aunque advierte sobre los excesos de una actividad atravesada por las redes sociales.

“A veces se cocina más para el algoritmo y la foto de Instagram que para la persona que está sentada a dos metros pagando por una experiencia gastronómica. Un plato puede ser fotogénico, pero si al comerlo no te dice nada, es cartón pintado”.

El territorio como punto de partida



Para Federico, cocinar en el Alto Valle significa estar atento a lo que sucede en las chacras, a las estaciones y al trabajo de quienes producen los alimentos. El río, la fruta, el viento y las particularidades del clima forman parte de una identidad que también se expresa en la mesa.

En esa relación encuentra buena parte de su inspiración. El contacto directo con los productores le permite conocer características de los alimentos que difícilmente podrían advertirse desde la cocina de un restaurante. “El cocinero puede tener mucha técnica, pero el que se rompe el lomo entendiendo la tierra, el clima y el ciclo es el productor”, sostiene.



Una fruta con una acidez diferente, un queso artesanal o las particularidades de una cosecha pueden ser suficientes para abandonar una receta y comenzar otra. La planificación cede entonces ante las posibilidades que ofrece el producto. “Me ha pasado infinidad de veces charlando con pequeños productores del Alto Valle o de la zona de chacras que te digan: ‘Mirá, este lote salió distinto este año, tiene más acidez’ o ‘Probá este queso artesanal’, y automáticamente tirás a la basura la receta que tenías en la cabeza para armar algo nuevo alrededor de ese insumo. La cocina real nace ahí”.

Ese intercambio permite pensar una gastronomía regional que no dependa exclusivamente de recetas tradicionales, sino que encuentre nuevas formas de interpretar aquello que produce su territorio.

Ceballos cree que la región todavía tiene mucho por descubrir. Menciona los pescados de río, los frutos silvestres y los vegetales de raíz como productos con un potencial que aún no termina de aprovecharse. Las fermentaciones, las marinadas prolongadas y otras técnicas pueden abrir posibilidades para ingredientes que históricamente tuvieron escaso protagonismo en las cartas de los restaurantes.

La experiencia Ritual fue un antes y un después de la gastronomía en el Alto Valle.



Reconoce, sin embargo, que incorporar esos productos también supone un desafío comercial. Parte del público continúa buscando sabores conocidos y preparaciones que le resulten familiares. El trabajo del cocinero, acompañado por quienes atienden el salón, consiste también en despertar curiosidad y generar confianza.

“La identidad gastronómica del Valle está en plena construcción, pero con bases muy sólidas. Venimos de una cocina muy tradicional, a veces atada a los mandatos de otras regiones, y hoy hay una camada de cocineros y productores que está poniendo en valor lo nuestro”.

En su propia cocina, Federico encuentra un espacio para ese diálogo entre tradición y actualidad. Los pescados locales, las truchas curadas y las carnes de caza son algunos de los productos con los que se siente identificado. Le interesa equilibrar la potencia de esos sabores con notas más sutiles, frescas y cítricas, sin que la intervención termine desdibujando la materia prima. “No es una identidad cerrada; es un puente entre la cordillera, el valle y el mar patagónico”, explica.

Cuando el error también enseña



En un oficio donde la precisión, los tiempos y la organización son determinantes, equivocarse forma parte de la rutina. Ceballos no escapa a esa realidad y reconoce que algunos errores terminaron convirtiéndose en oportunidades para descubrir nuevas preparaciones.

Recuerda una situación ocurrida años atrás, durante un servicio exigente. Una reducción de jugos de cordero, en la que había trabajado durante horas, se pasó de punto por un error de temperatura. En lugar de descartarla, decidió intervenir sobre lo que tenía. Incorporó un caldo de verduras tostadas, agregó un toque cítrico y consiguió una salsa completamente diferente de la que había imaginado inicialmente, más ligera y fresca. “Me enseñó a no dramatizar el fallo y a buscarle la vuelta creativa sobre la marcha”, cuenta.



La anécdota refleja una dimensión del oficio que pocas veces llega al comensal. Detrás de cada plato también existen pruebas, equivocaciones, decisiones improvisadas y aprendizajes que no necesariamente aparecen en los libros de cocina. Esa experiencia es la que considera fundamental para las nuevas generaciones. Celebra que los jóvenes cocineros tengan acceso a información, técnicas y conocimientos que antes demandaban años de búsqueda. Los encuentra inquietos, creativos y dispuestos a romper estructuras.

Pero advierte que existen aspectos de la formación que ninguna pantalla puede reemplazar. “Lo que a veces les falta —y es lógico, porque te lo da el callo de la cocina real— es la paciencia para entender los tiempos del oficio: la repetición, la tolerancia a la frustración y el respeto por los fundamentos clásicos antes de querer inventar la pólvora”.

Una gastronomía regional sin complejos



La experiencia de Ritual le permitió reafirmar su mirada y comprobar la capacidad de los cocineros y productores regionales para desarrollar propuestas con identidad propia.

El encuentro realizado en Cipolletti fue también una oportunidad para compartir conocimientos entre colegas y mostrar la calidad de los productos que ofrece Río Negro. Para Ceballos, ese crecimiento colectivo resulta indispensable para consolidar una gastronomía que durante mucho tiempo buscó referencias fuera de la región.

“Creo que la gastronomía del Alto Valle y de Río Negro está yendo por muy buen puerto. Esto ya se notó, por ejemplo, en la primera edición de Ritual hecha en Cipolletti, donde se pudo ver claramente la capacidad enorme que tenemos los gastronómicos locales y la calidad indiscutible de los productos de nuestra región”.

Su apuesta es contribuir desde su lugar a ese proceso, generar comunidad entre colegas y demostrar que es posible desarrollar experiencias gastronómicas de nivel sin renunciar a los productos ni a las particularidades del territorio.

Pero más allá de las discusiones sobre identidad, técnicas, tendencias o creatividad, Federico vuelve siempre a la persona que se sienta a comer. Entiende que la experiencia gastronómica no comienza ni termina en el plato. La atención, la atmósfera del lugar, la hospitalidad y el cuidado de los pequeños detalles tienen tanta importancia como aquello que sucede dentro de la cocina.

“El sabor es el vehículo, el producto es el origen, pero lo que trasciende es la experiencia completa”. En ese camino, Federico tiene claro qué pretende de su cocina. No busca que el comensal recuerde una técnica ni una presentación sofisticada. Le alcanza con algo bastante más difícil de conseguir. “Si al otro día se acuerda de ese plato con una sonrisa o le dan ganas de volver a vivirlo, logré mi objetivo”.