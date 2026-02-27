Nippon Car presenta el Toyota Yaris Cross en un evento de casi mil personas y reafirma su liderazgo

La capital neuquina fue escenario de uno de los lanzamientos más esperados del año para el mercado automotor. En Mood Live (Ministro González 40), el concesionario Nippon Car realizó el 26 de febrero la presentación oficial del nuevo Toyota Yaris Cross ante unas mil personas que colmaron el espacio y parte de la calle.

El evento, conducido por la influencer Cande Ruggeri y el ex futbolista Sergio Goycochea, tuvo música, shows en vivo con artistas invitados y un clima distendido que acompañó el momento más esperado de la noche: la revelación del vehículo.

La calle estaba cerrada desde horas tempranas para el armado, lo que despertó la curiosidad de quienes pasaban por la zona. Cuando comenzó la presentación, muchos vecinos se acercaron y luego pudieron ver el momento de revelación del nuevo modelo, además de las mil personas que participaron de la fiesta. No hubo forma de no enterarse de que el Yaris Cross había llegado a la ciudad.

La magnitud del evento también reflejó el peso que tiene la firma en el mercado: la sucursal neuquina de Nippon Car es la número uno en ventas de vehículos 0 km en todo el país, un dato que no pasó inadvertido entre los asistentes y que explica en parte la expectativa generada en torno a este lanzamiento.

Franco Sanchez, gerente de venta convencional / Foto de Emiliano Ortiz

En ese contexto, el socio gerente Edgardo Aguirre subrayó que el Yaris Cross llega a un segmento con altísima demanda. “El SUV es un segmento que el público demanda muchísimo, por eso es un vehículo tan esperado”, señaló. La respuesta del mercado, aseguró, fue inmediata: ya cuentan con más de 90 unidades prevendidas, quedan algunas disponibles para marzo y ya se están tomando reservas para abril. Incluso, confirmó que hoy la lista de espera es de aproximadamente dos meses.

La jefa de marketing, Rocío Graziano, puso el foco en la historia detrás de la llegada del modelo. Explicó que se trata de un vehículo que debería haber salido hace dos años, pero que por cuestiones ajenas a la empresa su lanzamiento se demoró. “Estamos muy contentos con la llegada finalmente del Yaris Cross”, afirmó. Lo definió como un SUV ideal para la ciudad: compacto, con gran nivel de confort y tecnología, aire acondicionado en la parte trasera, pantalla de 7 pulgadas, buen espacio de baúl y múltiples detalles que lo convierten en una propuesta diferencial dentro del segmento.

La noche también tuvo espacio para miradas externas al concesionario. Diego Manfio, CEO y presidente de ingeniería SIMA —empresa que participó en la construcción del Polo Tecnológico—, elogió la tecnología del vehículo y destacó la importancia de acompañar hacia dónde avanza el mundo. En ese sentido, remarcó que para su sector los autos eléctricos e híbridos son unidades especialmente esperadas.

Mariano Gaido participa del evento de lanzamiento del Toyota Yaris Cross / Foto de Emiliano Ortiz

El intendente Mariano Gaido reiteró el anuncio que refuerza el vínculo entre el sector público y la actividad comercial: todas las personas que compren una unidad 0km en la ciudad de Neuquén tienen ocho meses de patentamiento gratis, cuestión que fue celebrada por el público presente.

Entre los invitados especiales estuvo Juan Vasallo, cliente de Nippon Car desde hace 15 años. Compró el Yaris Cross sin haberlo visto y el evento fue su primera oportunidad para conocerlo en persona y tocarlo. Según contó, su decisión se basó en la confianza construida a lo largo del tiempo tanto con la marca Toyota como con la concesionaria, cuya postventa —destacó— marca la diferencia.

Toyota Yaris Cross, una evolución natural del Yaris

En cuanto al vehículo, el Yaris Cross nace como una evolución natural del Yaris, uno de los modelos más vendidos del país en 2025, y adopta una impronta SUV alineada con las nuevas preferencias del público: versatilidad, confiabilidad y adaptación a la movilidad urbana.

Su versión híbrida fue uno de los puntos más consultados durante la presentación. No es enchufable: el sistema genera su propia energía mientras el vehículo circula y frena. En ciudad puede rondar entre 3,5 y 4,5 litros cada 100 kilómetros, e incluso menos de 3,8 litros según el manejo, lo que representa un ahorro significativo de combustible.

El motor eléctrico actúa principalmente al arrancar y en tránsito lento, asistiendo al motor naftero cuando se requiere mayor potencia. Cuenta con transmisión automática eCVT, que ofrece una conducción suave, y la batería está ubicada debajo del asiento trasero, sin afectar de manera significativa el espacio del baúl. Toyota ofrece garantía extendida para el sistema híbrido y la batería, y el mantenimiento no resulta más costoso que el de un vehículo convencional.

En materia de seguridad incorpora control de velocidad crucero adaptativo dentro del paquete Toyota Safety Sense, junto a sistema de pre-colisión frontal con frenado autónomo de emergencia, alerta y asistencia de mantenimiento de carril, luces altas automáticas, alerta de punto ciego, alerta de tráfico cruzado trasero, alerta de arranque de auto precedente y control de uso incorrecto del pedal delantero.