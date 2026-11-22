La transformación de un barrio también se construye desde sus calles. Una vereda por la que puedan caminar con seguridad los vecinos, un cordón cuneta que permita escurrir el agua de lluvia y una infraestructura urbana ordenada son mejoras que impactan directamente en la vida cotidiana de las familias.

Con esa mirada, Neuquén capital se sumó al plan Comunidades en Obra, una iniciativa del Gobierno provincial planificada para llevar respuestas concretas a los barrios y generar nuevas oportunidades de trabajo.



El plan Comunidades en Obra tiene alcance provincial y llegará a 57 localidades de todas las regiones neuquinas, mediante un esquema de financiamiento conjunto entre Provincia y gobiernos locales. Esta primera etapa contempla una inversión superior a los 26.780 millones de pesos y la ejecución de más de 2.400 cuadras: 1.346 de veredas y 1.072 de cordones cuneta y badenes.

Son obras que muchas veces pueden parecer pequeñas frente a los grandes proyectos de infraestructura que realiza la provincia, pero que también resultan fundamentales para mejorar la calidad de vida. Se trata de intervenciones que facilitan el desplazamiento peatonal, favorecen la accesibilidad a las viviendas, conectan distintos sectores de la ciudad y contribuyen a prevenir inconvenientes derivados de la acumulación de agua durante los días de lluvia.



Durante una recorrida por los barrios 2 de Mayo y 7 de Mayo de la ciudad capital, la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, manifestó: “Estamos llevando gas y cloacas a estos barrios y vamos a seguir llegando con todos los servicios a cada rincón de la ciudad”, y agregó que “además de las obras básicas, queremos avanzar con un plan de veredas y cordones cuneta en los distintos barrios, porque necesitamos mejorar la circulación, la conectividad y la transitabilidad”.

Pero la iniciativa, que puso en marcha el gobierno de Rolando Figueroa, tiene otro componente central: el trabajo. Las intervenciones se realizarán junto con los vecinos de cada sector y buscarán incorporar mano de obra local, de manera que la inversión pública también se traduzca en ingresos para las familias y movimiento económico dentro de los propios barrios. “No se trata solamente de mejorar la accesibilidad a los loteos y a las viviendas, sino también de generar empleo a través de este programa”, remarcó Bertoldi.



La propuesta apunta a que cada intervención deje algo más que una mejora física: calles más ordenadas, barrios mejor conectados, espacios públicos accesibles y trabajadores con experiencia y capacitación. Porque detrás de cada cuadra intervenida hay una mejora concreta para quienes viven, trabajan y transitan diariamente por esos lugares. Y también una oportunidad para que el desarrollo de Neuquén llegue a cada comunidad.