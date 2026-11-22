Lautaro Blanco terminó la final con la cinta de capitán y confirmó su lugar entre los referentes de Boca. Desde su llegada al club, en enero de 2024, el lateral izquierdo se consolidó como una pieza importante del equipo y ahora disfruta de sus primeros dos títulos como profesional, conseguidos en apenas unas semanas.

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Después de la consagración ante Atlético Mineiro, el defensor expresó su deseo de que este campeonato sea el comienzo de una nueva etapa de éxitos para el club. «El club no ganaba algo internacional, por todo se empieza. Espero que sea el destrabe para el sueño máximo», manifestó en diálogo con ESPN.

En ese sentido, también remarcó la importancia de mantener la ambición y no conformarse con lo conseguido. «Un orgullo enorme. En la segunda mitad del año tenemos que seguir jugando finales y tenemos torneos. Festejaremos, pero también ya pensaremos en lo que viene, no nos queda otra», aseguró.

Blanco y sus primeros títulos como profesional en Boca

La conquista tuvo un significado especial para el defensor, que hasta hace pocas semanas no había podido celebrar ningún título en su carrera. «Nada, nada increíble. Por ahí con los chicos lo hablábamos, nos costó tanto desde que llegué yo. Los chicos por ahí están un poco, hace tres años más o menos, nos había costado mucho y ahora nos destapamos con dos juntos. Ojalá sean tres y bueno, iremos viendo», contó.

"TENEMOS QUE SEGUIR JUGANDO FINALES" Las sensaciones de Lautaro Blanco luego de coronarse campeón con Boca de la CONMEBOL Sudamericana. 📺 Mirá #ESPNF10 por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla https://t.co/sL9jfiznfv — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 22, 2026

Consultado sobre la ambición del plantel y la posibilidad de construir una mentalidad ganadora como la que caracterizó a los equipos de Carlos Bianchi, Blanco fue contundente: «Este equipo también se muere por ganar».

«Es un equipo que no se relaja en ningún momento. Jugamos un clásico, lo ganamos; al otro fin de semana, los partidos, aunque pocos clásicos, son difíciles. Salimos campeones, el equipo fue a Mendoza, en la Copa Argentina pasó a la final con mucha autoridad y acá estamos de nuevo. El equipo tiene un poco de eso, se muere por ganar, le gusta que la gente esté contenta y seguiremos», explicó.

Por último, el defensor se imaginó los festejos que se vivirán en Buenos Aires después de la consagración en Colombia. «Me imagino, ya lo que hicieron acá la gente, el estadio copado, lleno de hinchas en todo Colombia. Me imagino en Buenos Aires a la gente muy contenta también», concluyó.