Ni Javier Milei ni el ministro Luis Caputo se sienten responsables por la suba del dólar y el cimbronazo del riesgo país que superó el viernes los mil puntos e incluso superó al pico alcanzado tras el triunfo electoral de Axel Kicillof en septiembre del año pasado.

Para el jefe de Estado sin embargo todo sigue acorde al plan y asegura entusiasta que va a ser reelecto mientras el jefe de la cartera económica promete un triunfo en primera vuelta y sin

ballotage.

Tampoco los amedrentan las críticas de Domingo Cavallo; ni las del economista Alberto Ades a quien Milei llevó a una reunión de gabinete y que plantea que el dólar está por debajo de la cotización que debería tener; ni las de su exviceministro de Economía Joaquín Cottani. Ninguno de ellos cabe en la categoría “kuka” aunque Caputo insiste en que ese es el único temor de algunos sectores, que vuelva a ganar el kirchnerismo.

En el debate parlamentario que se retomó tras la visita del Papa el senador Martín Soria preguntó en nombre de la oposición por qué si La Libertad Avanza está segura del triunfo hay tanto empeño en sus pender -no eliminar- las PASO. “Emergencia electoral” renombró el rionegrino al dictamen que ahora le sirve a Patricia Bullrich para pavonearse frente a la Casa Rosada. La jefa del bloque libertario que había sido desplazada de las negociaciones se atribuye la gestión logró la firma del catamarqueño radical Flavio Fama; el correntino Carlos Espínola y de yapa la cordobesa Alejandra Vigo.

Para destrabar el dictamen que estuvo a punto de fracasar Bullrich habló con el exgobernador radical Gustavo Valdés que a su vez llamó a Fama y lo convenció de volver al Senado. El catamarqueño se había ido a su casa disgustado porque el vicejefe de gabinete Ignacio Devitt le avisó que no estaría en las listas del próximo año cuando se le termine el mandato. También el Gobierno iba a conceder las listas colectoras y por el impacto negativo se vio obligado a dar marcha atrás. No sólo en redes sociales, medios y en la sociedad en general cayó mal. Batalló en contra el equipo de Bullrich y el peronismo mientras el PRO hacía la vista gorda con un comunicado que evitó la cuestión.

Un dato no menor es que para conseguir el dictamen -y después la ley- el mileísmo borró lo pactado en la sanción de la ley que impuso la Boleta Única de Papel (BUP) con los partidos provinciales. Si todo sigue como pretenden los libertarios el año próximo no sólo se suspenderán las PASO sino que en la BUP se

podrá optar por indicar con una sola cruz una lista completa que incluya presidente, senadores y diputados nacionales, incluso gobernadores donde no se desdoble el calendario. Ese casillero se había quitado hace exactamente dos años a pedido de los partidos provinciales como los de Río Negro y Neuquén que suelen presentarse con boleta corta sin fórmula presidencial.

Ahora Milei, que delega en su hermana Karina Milei, en Lule Menem y en Diego Santilli la estrategia, deja hacer con un pragmatismo más habitual en la política tradicional que en las promesas con las que llegó para romper viejas prácticas. Milei ya no es tan Milei aunque prometa no moverse “ni un ápice” de sus

ideas.

Por presión social, necesidad electoral o por la visita del Papa León XIV La Libertad Avanza terminó flexibilizando el Presupuesto -que se dictaminó pero aún no llegó al recinto- y por unanimidad se sancionó esta semana una Ley de Discapacidad que el Presidente debe promulgar. De igual manera que tuvo que escuchar y sostener la Ley de Manejo del Fuego y descartar los cambios a la Ley de Tierras. Otra buena noticia que dio el oficialismo fue la propuesta de Santilli a los gobernadores para compensar el 50% del impuesto a los sellos si lo eliminan en las provincias.

El precio que está pagando Milei a cambio de una ley que le allane el camino a la reelección lo aprovecha Patricia Bullrich que jura no boicotear al Presidente pero sigue proyectándose como posible reemplazo.

Por otra parte la tibieza del PRO frente a las colectoras causó malestar en varios presidentes del interior -entre ellos el rionegrino Juan Martín y el misionero Martín Goerling- que ya conversan una posición conjunta para defender la identidad amarilla en la cumbre convocada por Mauricio Macri para el

próximo lunes 30. Hasta podría haber expresiones a favor de una apoyo explícito a la expresidenta del PRO, Patricia Bullrich, para el caso de que a futuro vuelva a ser candidata a presidenta.