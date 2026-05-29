Sin azúcar y sin gluten: cómo hacer un budín de banana y chocolate ideal para el desayuno

El budín de banana y chocolate se convirtió en una de las recetas más elegidas por quienes buscan opciones caseras más saludables, simples y rendidoras. Sin azúcar agregada y apto para personas que consumen alimentos sin TACC, esta preparación aprovecha el dulzor natural de la fruta madura y suma ingredientes fáciles de conseguir.

Además de ser una alternativa práctica para el desayuno o la merienda, también es una buena manera de reutilizar bananas demasiado maduras que muchas veces terminan descartadas. El resultado es un budín húmedo, esponjoso y con sabor intenso a cacao.

Ingredientes

3 bananas maduras

2 huevos

100 ml de leche o bebida vegetal

2 cucharadas de aceite neutro o de coco

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 taza de harina de avena sin gluten

1/2 taza de harina de almendras o fécula de maíz

2 cucharadas de cacao amargo

1 cucharadita de polvo para hornear sin TACC

50 gramos de chocolate amargo sin azúcar picado

Opcional: nueces o chips de chocolate sin azúcar

Paso a paso

Precalentar el horno a 180 grados. Pisar las bananas hasta formar un puré. Agregar los huevos, la leche, el aceite y la esencia de vainilla. Mezclar hasta integrar bien todos los ingredientes líquidos. Incorporar las harinas, el cacao y el polvo para hornear. Sumar el chocolate picado y mezclar suavemente. Colocar la preparación en una budinera previamente aceitada. Cocinar entre 35 y 45 minutos, hasta que al insertar un cuchillo salga seco. Dejar enfriar antes de desmoldar y servir.

Una opción más saludable y económica

La banana madura cumple una doble función en esta receta: aporta dulzor natural y también ayuda a mantener la humedad del budín sin necesidad de agregar grandes cantidades de grasa. Por eso, es una preparación que suele ser elegida por quienes intentan reducir el consumo de azúcar refinada sin resignar sabor.

El cacao amargo y el chocolate sin azúcar aportan intensidad y equilibrio, mientras que las harinas sin gluten permiten obtener una textura suave y aireada. Además, es una receta adaptable: se pueden sumar nueces, almendras, pasta de maní o incluso frutas secas.

Consejos para que salga más húmedo