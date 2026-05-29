Polémica por los 150 radares sin autorización en rutas nacionales: cómo saber si recibiste una multa de alguno

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) reveló que se hallaron más de 150 radares que operan sin autorización en rutas nacionales. El descubrimiento se realizó a partir de una medida de revisión que se impulsó a raíz de un reclamo judicial por el municipio rionegrino de Darwin.

Cómo saber si recibiste una multa de un radar irregular

El organismo está realizando el proceso de fiscalización y regularización de los radares con el objetivo de garantizar que los controles de velocidad cumplan con la Ley Nacional de Tránsito 24.449, que estén correctamente autorizados y, sobre todo, cumplan la finalidad de prevenir siniestros viales y no de recaudación de multas.

Es en este sentido que luego de informar sobre los radares no habilitados que la ANSV informó qué se debe hacer en caso de como conductor, hayas recibido una multa de alguno de estos.

En primer lugar es importante saber que en todas las jurisdicciones existe un sitio web que permite ver las infracciones de tránsito y hacer el pago voluntario o hacer un descargo de invalidez por prescripción, por falta de notificación o por algún otro motivo.

A nivel nacional, se puede ingresar al sitio de https://consultainfracciones.seguridadvial.gob.ar/ para consultar las multas existentes. El sitio solo pide número de DNI y datos de sexo (femenino/masculino), también permite hacer la consulta por dominio.

Tras completar los datos, te dará la información de si registras multas y la ubicación. Con esos datos podrás después consultar si el radar que la realizó estaba autorizado o no a través del sitio web oficial de la ANSV.

Por otra parte la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) resaltó que para que una infracción sea válida, debe incluir datos precisos sobre el radar utilizado como marca, modelo, número de serie, homologación y calibración vigente. Además debe incluir información exacta de la infracción: lugar, fecha, hora, velocidad permitida y velocidad registrada, junto con una imagen clara de la patente del vehículo.

También «debe figurar la identificación del operador habilitado, la autoridad que emitió el acta y el juzgado competente». El organismo agregó que «el control debe estar previamente señalizado y la infracción debe notificarse dentro de los plazos legales correspondientes».

El conflicto en Darwin y las denuncias por fotomultas indebidas en Río Negro

El municipio de Darwin estuvo en el centro de la polémica debido a las presuntas irregularidades en el cobro de multas sobre la Ruta Nacional 22. Legisladores provinciales presentaron una denuncia penal en la fiscalía descentralizada de Choele Choel para que la Justicia investigue la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

La acusación apunta a los responsables comunales por exigir el pago de infracciones detectadas en un período en el que los equipos debían estar inactivos.

La controversia se originó a partir de la sanción de la ley provincial 5726 a mediados del año pasado, normativa que declaró nulas las fotomultas previas y ordenó su archivo para adecuar el sistema a nivel provincial. A pesar de esta disposición, diversos ciudadanos denunciaron la recepción de correos electrónicos con intimaciones de pago por actas anteriores a la vigencia de la norma. Situaciones similares de cobros indebidos también se advirtieron en la localidad de Conesa.

Si bien Darwin obtuvo un permiso provisorio en febrero de este año por parte de una agencia provincial, la autoridad vial le otorgó un plazo hasta el 24 de junio para ajustar sus controles a las exigencias legales. Los requerimientos también incluyeron mejoras en la señalización vertical y horizontal, documentación sobre siniestros viales recientes y la correcta fundamentación de las ubicaciones elegidas para los radares.

Las medidas de reordenamiento también impactaron en la zona andina de la provincia. Recientemente, a través de una disposición publicada en el Boletín Oficial, se dio de baja la autorización de dos radares municipales que operaban sobre la Ruta Nacional 40, dentro del ejido de Dina Huapi.

Estos cinemómetros habían sido homologados en los años 2018 y 2020 para controlar la velocidad entre los kilómetros 2051,5 y 2055 de la mencionada vía.

El retiro del permiso se concretó luego de que el organismo nacional solicitara documentación actualizada y el municipio respondiera que dichos equipos móviles no se utilizaban para constatar infracciones desde mediados del año 2022. Frente a esa confirmación, la autoridad de la cartera vial procedió a revocar la habilitación y notificó la decisión a los organismos de control pertinentes.