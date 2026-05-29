En Viedma un concejal denunció al Ejecutivo por la falta de respuestas a varios pedidos de informes

El edil cuestiona el "silencio oficial" ante los requerimientos de su bloque. Foto: Marcelo Ochoa.

El concejal Julián Algañarás, presidente del bloque Vamos con Todos, denunció ante la Fiscalía Municipal el «silencio oficial» del Ejecutivo tras presentar ocho pedidos de informes que todavía no tuvieron respuestas.

Se indicó que «la presentación se realizó luego de que el Ejecutivo mantuviera un silencio injustificado frente a requerimientos institucionales», en su mayoría realizados durante 2025, y que «buscan conocer información básica sobre el funcionamiento del Estado municipal y el destino de los recursos públicos».

«Los vecinos tienen que saber a dónde van los recursos. No puede ser que para conocer información pública elemental haya que llegar hasta una denuncia ante la Fiscalía Municipal» indicó el concejal.

Desde el bloque señalaron que se trata de temas sensibles para la comunidad, vinculados directamente con el uso del dinero público y con decisiones que impactan de manera concreta en la vida de los vecinos.

Algañarás sostuvo que «no se trata de hechos aislados, sino de una forma de manejo cada vez menos transparente, donde el gobierno municipal evita dar explicaciones sobre asuntos centrales para la ciudad y obstaculiza el control que corresponde al Concejo Deliberante».

«La ciudadanía tiene derecho a saber porque no se hacen determinadas obras, cuanto se gasta en fiestas y quiénes cobran del Municipio, qué funciones cumplen y cómo se administra la plata de todos. Cuando esa información no se brinda, lo que se genera es desconfianza» dijo el edil.

En la denuncia presentada ante la Fiscalía Municipal se solicitó que se impulsen las acciones administrativas y/o judiciales correspondientes contra los funcionarios responsables del incumplimiento de los deberes establecidos por la normativa vigente.

«No vamos a naturalizar que el oficialismo se niegue a informar. Los funcionarios deben rendir cuentas», concluyó Algañarás.

Los expedientes en cuestión

Expediente 30171 referido a cestos de residuos sólidos.

Expediente 30178 referido a la integración de la Junta Electoral Municipal y la ausencia de representación de la oposición.

Expediente 30215 referido a residuos sólidos.

Expediente 30225 referido a Ordenanza 9154 que regula las actividades vinculadas al acopio, comercialización y transporte de metales no ferrosos.

Expediente 30247 ingresado el 31/10/2025 referido a la contratación de servicios públicos de limpieza, desmalezamiento y mantenimiento de espacios públicos en la Ciudad.

Expediente 30260 ingresado el 28/11/2025 referido a la fiesta nacional del Río 2025/2026.

Expediente 30074 ingresado el 21/04/2026 referido a la nómina del personal dependiente del Poder Ejecutivo Municipal.

Expediente 30089 ingresado el 13/05/2026 referido al estado actual de las concesiones municipales y los gastos del catamarán «Curru Leuvú II».