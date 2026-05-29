Tirante y Sierra se despidieron de Roland Garros en la tercera ronda

Tirante no pudo ante Carreño Busta y cerró una gran gira en el polvo de ladrillo.

Este viernes se abrió la tercera ronda de Roland Garros y dos argentinos le dijeron adios del segundo Grand Slam de la temporada.

En el primer turno, Thiago Tirante (60°) luchó pero cayó ante el español Pablo Carreño Busta (89°) por 6-7, 5-7, 6-3 y 4-6 en 3 horas y 33 minutos de juego. A pesar de la eliminación, el platense cierra una gran semana, donde consiguió su mejor resultado en un Grand Slam. Además, se encuentra en la 49° ubicación del ranking en vivo, su mejor posición histórica.

Mas tarde, Solana Sierra (68°) salió a la cancha y poco pudo hacer ante la rumana Sorana Cirstea (18°). La europea apabulló a la marplatense con un doble 6-0 en 56 minutos de juego, para dejar afuera de competencia a la única argentina en el cuadro principal femenino.

Sierra se despidió de Paris con una dura derrota.

Aunque perdió con gran diferencia, la tenista de 21 años atraviesa un gran presente y se encuentra 54° en el ranking en vivo de la WTA. El próximo desafío de ambos será la gira de hierba, en preparación para Wimbledon.

Los últimos tres albicelestes con vida jugarán este sábado. En el primer turno (6 AM), Francisco Cerúndolo (26°), la mejor raqueta nacional, se verá las caras ante el estadounidense Svajda (85°).

Mas tarde, no antes de las 8, Francisco Comesaña (102°) tendrá un complicado duelo contra el italiano Berrettini (105°). La jornada para los argentinos se cerrará desde las 8:20 aproximadamente, cuando Juan Manuel Cerúndolo (56°), que viene de dar el batacazo del torneo al dejar eliminado a Sinner, se enfrentará ante el español Landaluce (69°).

*Los horarios corresponden a Argentina.