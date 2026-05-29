Cómo están las rutas de Neuquén y Río Negro este viernes: los sectores más complicados por la lluvia y la niebla

Neblina en la Ruta Nacional 237, a la altura de Arroyito. Foto: Vialidad Nacional.

La presencia de niebla, humedad y posibles sectores con hielo afecta distintos tramos de las rutas nacionales de Neuquén y Río Negro. Las trazas continúan habilitadas, pero las autoridades advirtieron sobre condiciones que exigen máxima atención al volante.

Según el último parte oficial difundido por Vialidad Nacional, la circulación está permitida en todos los corredores relevados. No obstante, se recomendó reducir la velocidad, respetar las distancias de frenado y verificar las condiciones antes de viajar.

Niebla y posible formación de hielo en rutas de Neuquén

En Neuquén, la Ruta Nacional 22 presenta tránsito intenso en algunos sectores y bancos de niebla que reducen la visibilidad, especialmente entre Arroyito y Zapala. También se reportó presencia de animales sueltos.

En tanto, la Ruta Nacional 40 permanece habilitada en todos sus tramos provinciales, aunque registra sectores con calzada húmeda, niebla y posible formación de hielo. Además, Vialidad Nacional mantiene la exigencia de portar cadenas durante la circulación.

La niebla durante la jornada de ayer en la Ruta 237. Foto: gentileza.

Las mismas condiciones se repiten en distintos segmentos de las rutas nacionales 231, 234, 237 y 242. En varios puntos se informó baja adherencia, riesgo de hielo y trabajos operativos sobre la calzada.

Uno de los sectores que demanda mayor precaución es el acceso al paso internacional Cardenal Samoré. Allí se registran calzadas mojadas, temperaturas bajas y posibles sectores congelados, por lo que se recomendó evitar maniobras bruscas.

Qué informó Vialidad Nacional sobre las rutas de Río Negro

En Río Negro, todas las rutas nacionales permanecen habilitadas. La ruta nacional 22 se encuentra transitable con recomendaciones de velocidad precautoria. Además, el informe menciona tareas de evaluación en el puente entre Río Colorado y La Adela, además de trabajos viales en cercanías de Allen.

Sobre la Ruta Nacional 23, Vialidad indicó condiciones normales en gran parte del recorrido, aunque persisten desvíos de obra, sectores con serrucho, piedras sueltas y curvas pronunciadas en algunos tramos de la Región Sur.

La Ruta Nacional 40 continúa habilitada entre El Bolsón y Bariloche, con advertencias por humedad en sectores altos, lloviznas aisladas y recorridos sinuosos que requieren atención permanente de los conductores.

También permanecen transitables las rutas nacionales 151, 232, 250 y 251, donde se reiteró la recomendación de respetar las velocidades máximas, utilizar luces bajas encendidas y extremar los cuidados por la presencia de animales sueltos en distintos puntos.

El monitoreo de las condiciones continuará durante la jornada y los reportes podrán modificarse de acuerdo con la evolución del clima en Neuquén, Río Negro y los pasos fronterizos con Chile.