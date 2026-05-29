La Cámpora presiona a Axel Kicillof: le reclama mayor respaldo y una defensa cerrada de Cristina Kirchner

La miembra política de la cámpora, Mayra Mendoza, apuntó contra Kicillof por la falta de compromiso por Cristina (Foto: archivo)

Una de los máximos exponentes de la voz de La Cámpora, Mayra Mendoza, acusó al gobernador bonaerense Axel Kicillof de la falta de apoyo y campaña contra la privación de libertad ante la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La organización política vinculada al kirchnerismo volvió a reclamar una postura más firme del peronismo en respaldo a Cristina Kirchner, mientras crecen las tensiones internas dentro del espacio opositor tras cumplirse casi un año de su detención.

Mendoza fue clara defensora de la libertad de Cristina y propulsora de otra candidatura al Gobierno Nacional por parte de la ex mandataria: “Guste o no guste, en el corazón de la gente, el recuerdo es Néstor y Cristina”, fundamentó.

Según informaron fuentes de la Cámpora, tanto Kicillof como otros miembros del PJ Federal están en la lista de acusados por no brindar mayores herramientas para evitar la detención de Cristina y su posible convocatoria en las elecciones futuras.

La Cámpora presiona a Alex Kicillof: los miembros políticos que acusan al gobernador

Dirigentes de La Cámpora como Mayra Mendoza y Eduardo de Pedro, cuestionaron a sectores del peronismo de no mantener una defensa activa de la ex mandataria frente a su situación judicial.

Las críticas apuntan especialmente al espacio que responde al gobernador bonaerense Axel Kicillof y a dirigentes del denominado PJ Federal, integrado por intendentes y legisladores del interior del país. Desde el kirchnerismo consideran que algunos sectores priorizan el armado electoral antes que la defensa política de Cristina Kirchner.

Eduardo «Wado» de Pedro durante uno de los últimos actos políticos (Foto; gentileza)

En declaraciones realizadas frente al departamento de San José 1111 donde la ex presidenta cumple su condena, Wado de Pedro afirmó que el peronismo debe “militar hasta romper la proscripción” y sostuvo que «Cristina Kirchner continúa siendo la principal referencia política del espacio«.

Por su parte, Mendoza aseguró que no se puede pensar en una alternativa electoral mientras la ex mandataria permanezca detenida y afirmó que algunos dirigentes “se sienten cómodos” con esa situación. Sus declaraciones profundizaron las diferencias internas dentro de Unión por la Patria.

Mayra Mendoza junto a Cristina Fernández de Kirchner (Foto: archivo)

La Cámpora presiona a Alex Kicillof: cuál es la interna que atraviesa el movimiento

La discusión interna se da en medio de un escenario de reconfiguración opositora, donde distintos sectores del peronismo intentan definir liderazgos y estrategias de cara a las próximas elecciones, mientras persiste el debate sobre el rol político que seguirá ocupando Cristina Kirchner dentro del espacio.

En paralelo, La Cámpora volvió a convocar movilizaciones y actividades militantes en apoyo a Cristina Kirchner, buscando sostener la centralidad política de la ex presidenta dentro del peronismo y reforzar el reclamo contra lo que consideran una proscripción judicial.