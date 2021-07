Convocan a tres jornadas de vacunación para personas entre 30 y 40 años en Roca

Mañana miércoles comienza en la ciudad una seguidilla de jornadas especiales de vacunación por demanda espontánea, pero solo para aquellos vecinos que tengan entre 30 y 40 años de edad.

Serán este miércoles 14, jueves 15 y viernes 16 de julio durante todo el día y solo habrá que llevar DNI, no hace falta tener un turno programado.

Las vacunas se aplicarán a todas aquellas personas de entre 30 y 40 años residentes en Roca, que no hayan recibido ninguna dosis, tengan o no factores de riesgo. No es requisito excluyente que se hayan anotado en el sitio oficial vacunaterionegro.gov.ar.

El horario de la actividad será de 9 a 13 y de 15 a 18, en las tres jornadas. Se aplicarán primeras dosis de las vacunas Sinopharm y Sputnik V. Quienes se presenten a inmunizarse, deben presentar el documento.

La actividad será en el casino de la Colonia Penal, ubicada en Palacios y Buenos Aires, donde funciona el vacunatorio covid-19 del hospital Francisco López Lima.

Cabe recordar, que hoy martes en el vacunatorio continúan inmunizando a personas entre 30 a 34 años con turnos programados. Para el día de hoy, martes, se esperaba colocar 1.200 dosis en total a esta franja etaria.