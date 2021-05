River goleó a Aldosivi, se clasificó a cuartos de final y por ahora hay Superclásico: mirá los goles

River hizo lo que tenía que hacer y con una goleada por 4-1 ante Aldosivi, se metió en los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional.

El Millo quedó ubicado en el tercer lugar de la Zona 1, mientras que Boca está segundo en la 2. Por tal motivo, el Superclásico podría darse en el cruce de cuartos si Talleres no logra vencer a Lanús en partido que comenzará a las 18. Si los cordobeses ganan, la ubicación de Boca, ya clasificado, se alteraría en la tabla y por lo tanto no habría duelo entre los dos grandes.

El equipo de Marcelo Gallardo, que dominaba las acciones en el primer cuarto de hora, se puso en ventaja desde los doce pasos. Jonathan Schunke le puso la mano a un centro de Gonzalo Montiel y fue precisamente el lateral derecho quien puso adelante a River.

A la siguiente jugada, el Tiburón casi lo empata. Leandro Maciel sacó un violento remate desde afuera del área que dio en el travesaño. Luego, Malcom Braida fusiló al arquero, quien tuvo una excelente reacción y mandó la pelota al córner.

Llegando a los 40' un córner desde la izquierda ejecutado por Francisco Grahl, encontró a Braida, que de cabeza venció a Franco Armani. En la jugada previa, el '1' le había sacado el gol a Gastón Lodico, y de ese tiro de esquina llegaría la igualdad transitoria. Con este resultado parcial, River se estaba quedando afuera de los cuartos de final.

Sin embargo, en la jugada final de la primera etapa, Carrascal combinó con Borré y Angileri, quien envió el centro para la entrada del colombiano, que puso el 2-1. Con esta victoria parcial, el Millo se vuelve a meter entre los cuatro primeros de la Zona 1.

River, a diferencia de otros partidos, no fue rápidamente en busca de una mayor diferencia en el complemento y se dedicó a defender la ventaja ya que un gol de Aldosivi lo dejaba afuera de los cuartos de final. Claro que no dejó pasar la oportunidad para liquidarlo. A los 39', Matías Suárez aguantó un balón ante la marca marplatense y cedió para José Paradela quien se fue solo para el gol, que concretó con un zurdazo que Fabián Assmann no pudo contener.

Antes del cierre, Matías Suárez dejó en claro que sigue siendo el delantero temible y se dio el gusto de anotar el cuarto y terminar de confirmar la clasificación a los cuartos de final.

