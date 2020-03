Coronavirus: automotrices se comprometieron a aplicar estas medidas de apoyo

Las terminales automotrices nucleadas en la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa) anunciaron hoy la puesta en marcha de una serie de medidas tendientes a colaborar y atender de manera activa las necesidades sanitarias por la pandemia de coronavirus.

Se trata de las terminales de las empresas Fiat Crysler Automobile, Ford, General Motors, Honda, Iveco, Mercedes-Benz, Nissan, PSA Peugeot Citroën, Renault, Scania, Toyota y Volkswagen, cuyas actividades productivas están prácticamente paralizadas por el aislamiento social obligatorio.

Entre las medidas adoptadas Adefa mencionó:

- la apertura de las instalaciones industriales para dar soporte a los fabricantes de sistemas de respiratorios mecánicos para la atención médica de urgencia.

- colaborar en la ingeniería de procesos (Know how), para acompañar y potenciar la producción de empresas fabricantes de insumos médicos,

- producción y abastecimiento de partes a proveedores de respiradores, para contribuir a mejorar su capacidad.

- concretaron la donación de insumos médicos (barbijos, mamelucos, camisolines, etc),

- préstamo de grupos electrógenos para hospitales y hospitales de campaña, junto a la guardia técnica correspondiente para asegurar el correcto funcionamiento de los equipos.

- el préstamo de más de 100 vehículos a disposición de hospitales, movimientos humanitarios, organismos oficiales y ONG que trabajan con grupos vulnerables, para atender las necesidades de traslado de voluntariado e insumos médicos.

Agencia Télam.