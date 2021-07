Coronavirus: confirmaron 22 nuevos casos positivos en Bariloche

En el reporte con la situación epidemiológica de la provincia informaron esta noche de domingo que en las 24 horas últimas 19 pacientes, que se habían contagiado la COVID-19, se recuperaron en Bariloche. En ese mismo lapso, confirmaron 22 nuevos casos positivos en esta ciudad, donde la cantidad de contagiados se mantiene estable en plena temporada de invierno.

Según la información oficial, había hasta este domingo 546 personas contagiadas en Bariloche. Hace dos meses, había 1.474 casos activos en esta ciudad. Y a principios de mayo pasado eran 1.800 las personas enfermas en el pico de la segunda ola de la pandemia, causada por el nuevo coronavirus.

En esas semanas hubo un fuerte aumento de los contagios que se replicaron con mayor velocidad posiblemente por la variante Manaos, que se detectó en la zona. Sin embargo, comenzaron a bajar los casos activos en forma sostenida hasta llegar a menos de 600 en estos días de plena temporada de invierno, con el arribo de miles de turistas a la ciudad.

De todos modos, Bariloche siguen con la mayor cantidad de personas contagiadas en la provincia, seguida de Cipolletti y Roca, con 537 y 391 casos activos respectivamente. En el reporte oficial sostuvieron que en Dina Huapi había 24 personas contagiadas y en El Bolsón, 16.

Los primeros casos de COVID-19 se detectaron a finales de marzo del año pasado en Bariloche. Desde entonces hasta este domingo 23.412 personas contrajeron el virus, lo que equivale al 16 por ciento de la población permanente que se estima que tiene esta ciudad.

Aunque ese dato solo contempla los casos detectados por hisopados y contactos estrechos. Pero no incluye a las personas que manifestaron los síntomas compatibles con la COVID-19, pero no fueron al hospital a hisoparse o no informaron su situación.

Según el reporte oficial, 22.445 pacientes se recuperaron y 421 murieron. Por eso, Bariloche tiene la mayor cantidad de pacientes muertos por causas vinculadas con la COVID-19 en lo que va de la pandemia. Detrás se ubica Cipolletti y Viedma, con 277 y 198 decesos respectivamente. La información de la provincia asegura que 14 personas de Dina Huapi, 56 de El Bolsón y 5 de Pilcaniyeu murieron en la pandemia.

Según informaron en el reporte oficial, entre las 16.46 del sábado y las 16.45 de este domingo, 178 pacientes se curaron en la provincia, incluidos los 19 de Bariloche.

En ese mismo lapso, se confirmaron 97 nuevos casos positivos en la provincia. En ese grupo están los 22 pacientes de Bariloche. Además, comunicaron que 4 pacientes habían muerto en la provincia: un hombre de 70 años de Choele Choel, un hombre de 47 de Conesa, una mujer de 79 años y un hombre de 67 en Valcheta.

En lo que va de la pandemia, 91.814 personas contrajeron el virus en la provincia. Se curaron 86.689 pacientes y murieron 2.172. Quedan 2.953 personas contagiadas en Río Negro.