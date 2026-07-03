La advertencia del presidente de Cabo Verde antes del partido con Argentina: «No tenemos miedo»

El presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, aseguró que la selección de su país enfrentará «sin ningún miedo» a Argentina por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El mandatario destacó el desempeño del elenco africano en el certamen y aseguró que jugará con la misma convicción ante el campeón del mundo.

En declaraciones a la agencia Inforpress, Neves resaltó el crecimiento del seleccionado y aseguró que el plantel mantendrá la actitud que mostró durante toda la competencia.

«No tenemos ningún miedo y vamos con la misma fe y esperanza, sobre todo con la misma energía, el mismo compromiso, el mismo carácter y la misma determinación con la que hemos construido Cabo Verde durante estos cincuenta años», afirmó.

Durante una visita oficial a la ciudad portuguesa de Coimbra, el jefe de Estado también se refirió al desafío que implica medirse con la vigente campeona del mundo. «Nuestro destino en esta Copa del Mundo es enfrentarnos a campeones», expresó.

Lejos de dejarse intimidar por el favoritismo de la Albiceleste, Neves aseguró que las estadísticas no tendrán incidencia en el resultado y que todo dependerá del rendimiento de su selección. «Para nosotros las probabilidades estadísticas no cuentan. Lo que cuenta es el sudor que dejamos dentro del campo para demostrar nuestra energía, resiliencia y capacidad», sostuvo.

El mandatario también tuvo palabras de elogio para el arquero Vozinha, una de las grandes figuras del equipo durante el Mundial tras su destacada actuación en el empate frente a España. Incluso manifestó su deseo de que vuelva a ser elegido como la figura del partido ante Argentina.

Más allá del resultado que se registre en los dieciseisavos de final, Neves consideró que la trayectoria de los Tiburones Azules ya es un éxito. «Cabo Verde ya ganó su Mundial», afirmó al valorar la histórica clasificación a la fase eliminatoria en la primera participación del país en una Copa del Mundo.

Cabo Verde tuvo su histórico debut en una Copa del Mundo y se clasificó a los dieciseisavos de final tras empatar con España (0-0), Uruguay (2-2) y Arabia Saudita (0-0) en la fase de grupos. Esos resultados lo convirtieron en una de las grandes sorpresas del certamen y ahora buscará dar el golpe frente a la Selección Argentina.

Con información de TyC Sports