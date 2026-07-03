Secuestraron 170 dosis de cocaína, dinero y un arma de fuego en Cutral Co

Fue a través de una denuncia anónima en la plataforma Narcoweb. (Foto: gentileza)

Después de dos allanamientos que concretó la Policía, se logró secuestrar 175 dosis de cocaína, casi un millón de pesos y un arma de fuego. La investigación se concretó después de la denuncia que se hizo en la aplicación del Ministerio Público Fiscal, llamada narcoweb. Las personas involucradas quedaron a disposición de la justicia.

Las dos diligencias que llevó adelante el personal de la división Antinarcóticos de la comarca petrolera hicieron las tareas previas de investigación.

De acuerdo a lo que se informó, hubo denuncias anónimas en la plataforma Narcoweb que tiene el organismo judicial en la que se ponía en alerta sobre la presunta comercialización de droga. El supuesto comercio se ejercía en una casa del barrio Nehuen Che de Cutral Co.

Durante varios días, los efectivos policiales comenzaron las tareas de inteligencia para establecer cuál era el inmueble denunciado y lograron dilucidar una segunda vivienda que coincidía en la misma maniobra delictiva.

Una vez que reunieron todos los elementos de prueba, la fiscalía de Cutral Co autorizaron las órdenes de allanamiento y el jueves por la tarde se llevaron adelante las diligencias. Aunque no se confirmó cuántas personas están involucradas, si se aseveró que fueron notificadas del inicio de la causa judicial.

En el operativo trabajaron los uniformados de las divisiones Antinarcóticos Comarca, del Pehuén que corresponde a Zapala, del Comando Radioeléctrico y del grupo Geop.