Ignoraron la barrera baja y quedaron atrapados en la nieve: fueron rescatados tras un operativo en Neuquén

Cinco turistas quedaron atrapados durante varias horas en la nieve, entre Pino Hachado y Villa Pehuenia, luego de ingresar a la Ruta Provincial 23 pese a que la barrera estaba baja. Sus camionetas quedaron inmovilizadas por los bardones de nieve y debieron ser rescatados durante la madrugada.

Los ocupantes eran dos familias provenientes de Córdoba y de Pilar, provincia de Buenos Aires. En total viajaban cinco personas, cuatro adultos y un menor de edad. Según informó Gendarmería Nacional, permanecieron expuestos al frío hasta que un operativo conjunto logró asistirlos.

Ruta 23 de Neuquén: cómo fue el rescate de las familias de turistas

Gendarmería informó que el alerta llegó cerca de las 20 a la Sección Pino Hachado, dependiente del Escuadrón 31 «Las Lajas». A partir de ese llamado se desplegó una patrulla motorizada junto al Grupo de Especialistas de Alta Montaña y se coordinó el trabajo con Bomberos Voluntarios de Villa Pehuenia.

Al llegar al sector de Mallín Chileno, los efectivos encontraron dos camionetas 4×4 detenidas por la acumulación de nieve. «Los uniformados constataron la presencia de dos camionetas; la primera con dos ocupantes mayores de edad; y la segunda con una familia de dos adultos y un menor«, indicó Gendarmería.

Los rescatistas brindaron abrigo y contención a los ocupantes mientras realizaban las maniobras para sacar los vehículos. Debido a las condiciones del terreno, también fue necesaria la intervención de un camión unimog para completar el operativo y retirar las camionetas del sector.

Reiterar el pedido de respetar las señales en las rutas de Neuquén

El operativo demandó alrededor de seis horas y concluyó cerca de las 2 de la madrugada. Desde Gendarmería informaron que, tras el rescate, los turistas fueron trasladados a una dependencia de la fuerza hasta encontrarse en condiciones de retomar el viaje.

Las autoridades reiteraron la importancia de respetar los cortes y la señalización en los caminos de montaña durante el invierno.

El director de defensa civil de Las Lajas, José Daniel Vergara, informó que el rescate se dio aproximadamente a cinco kilómetros del paso Pino Hachado. «Turistas ingresaron en una ruta no habilitada por nieve y quedaron varados. Eran cuatro mayores y un menor de edad y andaban de turismo por el lugar. Querían conocer Villa Pehuenia y el GPS los envió por ese lugar», explicó. El funcionario remarcó que «la gente se encuentra bien» y que fue trasladada a Las Lajas durante la madrugada.