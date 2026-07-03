Practicar tiro con arco en la comarca Viedma-Patagones: los beneficios de un deporte para el cuerpo y la mente

La disciplina combina precisión, concentración y trabajo físico, y cada vez suma más practicantes en la Comarca Viedma-Patagones. Foto: Marcelo Ochoa.

La imagen de un arquero suele remitir a películas, series o competencias olímpicas. Sin embargo, el tiro con arco hace tiempo dejó de ser una actividad reservada para especialistas y cada vez suma más aficionados que buscan una alternativa distinta para hacer deporte.

En la Comarca Viedma-Patagones, el Club Círculo Arqueros desarrolla cursos de iniciación abiertos al público y recibe desde adolescentes hasta adultos mayores que descubren en esta disciplina una forma diferente de entrenar el cuerpo y la mente.

«Puede empezar cualquier persona desde los 12 años. No hace falta tener experiencia ni comprar un arco para probar», explicó el presidente de la institución, Carlos Rosas.

Un deporte donde la cabeza juega tanto como el cuerpo

Aunque desde afuera parece que todo depende de la puntería, quienes practican tiro con arco aseguran que gran parte del desafío está en la concentración.

«El objetivo es enfocarse en la técnica y en la suelta de la flecha. Es un deporte muy mental», resumió Rosas.

A esa preparación se suma el trabajo físico. Durante cada disparo intervienen los músculos de la espalda, hombros, pecho y brazos, mientras que mantener una posición estable obliga a mejorar el equilibrio y la postura.

Carlos Rosas comenzó a practicar tiro con arco tras la pandemia y hoy compite en torneos federados, además de formar a nuevos arqueros. Foto: Marcelo Ochoa.

Especialistas también destacan que la disciplina favorece la coordinación entre la vista y los movimientos del cuerpo, ayuda a reducir los niveles de estrés y mejora la capacidad de concentración. Una práctica moderada puede representar un gasto aproximado de entre 100 y 150 calorías cada media hora.

Incluso, el tiro con arco es utilizado en algunos programas de rehabilitación para personas que atravesaron cirugías por cáncer de mama, ya que los movimientos controlados del brazo pueden favorecer la movilidad y contribuir a disminuir el riesgo de linfedema, siempre bajo supervisión médica.

Tiro al arco: cómo empezar

El tiro con arco no requiere una inversión inicial para comenzar. Quienes empiezan reciben el arco, las flechas y los elementos de seguridad necesarios, por lo que solo deben asistir con ropa cómoda y ganas de aprender.

El equipamiento básico está compuesto por el arco, las flechas, un protector de brazo -que evita el roce de la cuerda al disparar-, un protector para los dedos o disparador, según la modalidad, y una carcaj para transportar las flechas durante los entrenamientos y las competencias.

A medida que el arquero adquiere experiencia, puede incorporar un equipo propio adaptado a su contextura física y al tipo de modalidad que desee practicar, ya sea recreativa o competitiva.

Actualmente las clases para principiantes se dictan los fines de semana. Durante el invierno algunos entrenamientos se realizan bajo techo debido a las bajas temperaturas, mientras que el resto del año la actividad se desarrolla al aire libre en un predio ubicado junto al Tiro Federal de Patagones, donde el club funciona a partir de un convenio firmado hace dos años.

De actividad recreativa a competencia

No todos los que se acercan al tiro con arco tienen como objetivo competir. Muchos lo practican simplemente de manera recreativa, para compartir una actividad diferente, disfrutar del aire libre o experimentar la satisfacción de acertar al blanco.

Los entrenamientos se realizan al aire libre durante gran parte del año y en espacios cerrados durante el invierno. Foto: Marcelo Ochoa.

Quienes deciden dar un paso más pueden participar primero en torneos sociales, pensados para sumar experiencia y ganar confianza, antes de federarse y competir en campeonatos oficiales que se realizan en distintas provincias del país.

Carlos Rosas conoce bien ese recorrido. Comenzó a practicar el deporte al finalizar la pandemia, se federó poco tiempo después y desde entonces ha participado en torneos homologados en Río Negro, Neuquén, La Pampa y la provincia de Buenos Aires, hoy, además de competir, es uno de los instructores del Club Círculo Arqueros de la Comarca y acompaña a quienes dan sus primeros pasos en la disciplina.

Para Rosas, una de las mayores satisfacciones es ver cómo personas que llegan por simple curiosidad terminan disfrutando de la actividad y regresan cada semana para seguir aprendiendo, sin importar la edad ni si el objetivo es competir o simplemente pasar un buen momento.