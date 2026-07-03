Marcos Castro destacó la obra de VMOS y su impacto laboral en la región

El intendente de Viedma participó de la recorrida por las obras del VMOS. Foto: gentileza.

El intendente de Viedma, Marcos Castro, resaltó las obras que se llevan adelante como parte del proyecto VMOS que -dijo- «representa un punto de inflexión para el desarrollo productivo y económico de Río Negro» y valoró la presencia de trabajadores de la zona, incluidos de la capital provincial.

Sobre la obra señaló que es «imponente», constituye «un hecho histórico para la provincia» y valoró el impacto que tendrá sobre la economía regional.

Agregó que «como intendente y como rionegrino me llena de orgullo saber que Río Negro hoy está en esta etapa histórica del desarrollo energético del país, de la provincia y del mundo»

Uno de los hechos más valorados que el acceso al trabajo porque «alrededor de mil personas trabajan de manera directa en el proyecto» y celebró que vecinos y vecinas de Sierra Grande y también de Viedma «hayan podido incorporarse a este emprendimiento, resaltando además el efecto multiplicador que genera sobre proveedores, servicios y actividades vinculadas».

Castro consideró que la incorporación del sector energético permitirá fortalecer el perfil productivo de Río Negro sin reemplazar las actividades tradicionales que caracterizan a la provincia: «Vamos a seguir produciendo buen alimento y seguiremos siendo una provincia con una impronta turística de primer nivel, pero ahora se suma la exportación de la energía que producimos los patagónicos».

En ese marco, aseguró que la provincia comienza a consolidar una nueva etapa de crecimiento basada en una matriz económica más amplia y diversificada porque «Río Negro empieza a tener una matriz de desarrollo mucho más diversificada».

«Hoy Río Negro tiene futuro y un rumbo muy claro» dijo el intendente al repasar las iniciativas como el desarrollo del GNL, las futuras plantas de licuefacción y la expansión de la actividad portuaria que «profundizarán la transformación productiva de la provincia y consolidarán nuevas oportunidades para las comunidades rionegrinas».