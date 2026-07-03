Nagelsmann renunció como DT de Alemania y Klopp está muy cerca de reemplazarlo

Tras la eliminación sorpresiva frente a Paraguay por los 16avos de final, Julian Nagelsmann renunció y ya no es más el DT de Alemania. A través de un comunicado, la DFB anunció que el entrenador de 38 años no continuará su ciclo luego de un «decepcionante desarrollo» de la Copa del Mundo.

La “Mannschaft” terminó primera en su grupo luego de victorias ante Curazao (7-1) y Costa de Marfil (2-1) y cerró la fase de grupos con una sorpresiva caída contra Ecuador (1-2). La eliminación frente a Paraguay fue la gota que rebalsó el vaso para terminar este mandato que tenía contrato hasta el 2028.

Según la federación alemana, fue el propio Nagelsmann quien pidió una revisión de su cargo y el vínculo se cortó de manera inmediata en una decisión por unanimidad. Sin embargo, el diario Bild desmintió esta versión y aseguró que el entrenador sufrió presiones para dejar el cargo. Por esto, se deberá indemnizar al DT con una suma de 7 millones de euros.

Alemania volvió a decepcionar en el Mundial: no clasificó a octavos por tercer edición consecutiva.

Luego de cerrar el ciclo con el ex entrenador del Bayern Munich, la federación anunció que «comenzará las conversaciones con Jurgen Klopp«, quien pica en punta para ser el reemplazante. El DT de 59 años tuvo su último paso en el Liverpool, donde hizo historia y se fue a mediados de 2024 luego de 9 años en el banco de los Reds.

Actualmente, Klopp es el director global del futbol del RB Leipzig. Sin embargo, se conoció que tiene una clausula especial de salida si es buscado por la selección de su país. De esta forma no habría trabas para su llegada, ya que «ha manifestado su disposición de asumir el cargo», remarcó la DFB.

El ex DT de Liverpool estaría muy cerca de tener su primera experiencia en selecciones.

El próximo objetivo grande de Alemania será la Eurocopa 2028, que se disputará en Reino Unido e Irlanda. Allí, la selección teutona intentará volver a obtener el título continental después de 32 años.