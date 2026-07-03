Monotributo julio 2026: ARCA define las nuevas escalas de facturación y cuotas mensuales.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ultima los detalles para oficializar la actualización semestral del Monotributo, una medida que impactará de forma directa en los ingresos y la planificación fiscal de millones de trabajadores independientes, profesionales y pequeños comerciantes en Argentina.

El ajuste de ARCA, que se aplica dos veces al año para morigerar el impacto de la inflación en la facturación nominal, corregirá tanto los límites máximos permitidos para permanecer en cada categoría como las cuotas mensuales obligatorias.

Aunque los valores definitivos estarán sujetos al dato oficial del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio que publicará el INDEC a mediados de mes, los análisis de los principales estudios tributaristas del país ya permiten anticipar cómo quedará el nuevo esquema para el segundo semestre del año.

Julio 2026: ¿Cuándo informará ARCA el aumento y las nuevas escalas del Monotributo?

El cronograma oficial indica que la confirmación de los nuevos parámetros del Monotributo llegará una vez que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difunda la inflación, consolidada durante primer semestre de 2026.

Según las proyecciones del sector privado y las consultoras económicas, el incremento de las escalas rondará el 14,3%, un porcentaje que busca evitar que los contribuyentes queden excluidos del régimen simplificado y deban pasar al Régimen General (Autónomos) únicamente por un ajuste nominal de sus precios.

Asimismo, el organismo recaudador deberá precisar en los próximos días la fecha exacta de entrada en vigencia de los nuevos valores y habilitar el sistema para el trámite obligatorio de la recategorización, cuyo vencimiento general para este período está pautado para el 5 de agosto 2026.

Durante este proceso, cada pequeño contribuyente deberá evaluar su facturación de los últimos 12 meses para determinar si mantiene su posición o debe migrar de escalón.

Estimación de cuotas del Monotributo desde julio 2026: categoría por categoría

A la espera del cuadro tarifario definitivo que publique ARCA, las proyecciones privadas sectorizadas marcan que el componente impositivo y previsional unificado se elevará de la siguiente manera a partir del séptimo mes del año:

Categoría A: $42.386,74

$42.386,74 Categoría B: $48.250,78

$48.250,78 Categoría C: $56.501,85 (Servicios) y $55.227,06 (Bienes)

$56.501,85 (Servicios) y $55.227,06 (Bienes) Categoría D: $72.414,10 (Servicios) y $70.661,26 (Bienes)

$72.414,10 (Servicios) y $70.661,26 (Bienes) Categoría E: $102.537,97 (Servicios) y $92.658,35 (Bienes)

$102.537,97 (Servicios) y $92.658,35 (Bienes) Categoría F: $129.045,32 (Servicios) y $111.198,27 (Bienes)

$129.045,32 (Servicios) y $111.198,27 (Bienes) Categoría G: $197.108,23 (Servicios) y $135.918,34 (Bienes)

$197.108,23 (Servicios) y $135.918,34 (Bienes) Categoría H: $447.346,93 (Servicios) y $272.063,40 (Bienes)

$447.346,93 (Servicios) y $272.063,40 (Bienes) Categoría I: $824.802,26 (Servicios) y $406.512,05 (Bienes)

$824.802,26 (Servicios) y $406.512,05 (Bienes) Categoría J: $999.007,65 (Servicios) y $497.059,41 (Bienes)

$999.007,65 (Servicios) y $497.059,41 (Bienes) Categoría K: $1.381.687,90 (Servicios) y $600.879,51 (Bienes)

Cabe destacar que las categorías más bajas (A y B) continúan concentrando el grueso del padrón nacional, por lo que el impacto del ajuste monetario se sentirá con mayor fuerza en el eslabón de los pequeños contribuyentes que cuentan con menores márgenes de ingresos y nula capacidad de traslado a costos.

Topes de facturación anual del Monotributo: cuáles serían los nuevos límites

La modificación semestral también elevará el techo de ingresos brutos permitidos, para mantenerse dentro del paraguas del esquema simplificado. Los cálculos preliminares del mercado tributario sugieren que los nuevos máximos anuales de facturación se ubicarán cerca de las siguientes cifras de referencia:

Categoría A: Alrededor de $12 millones anuales.

Alrededor de $12 millones anuales. Categoría B: Cerca de $17,6 millones anuales.

Cerca de $17,6 millones anuales. Categoría C: Aproximadamente $24,7 millones anuales.

Aproximadamente $24,7 millones anuales. Categoría H: Unos $82,1 millones anuales.

Unos $82,1 millones anuales. Categoría J: Cerca de $105,3 millones anuales.

Cerca de $105,3 millones anuales. Categoría K: Alrededor de $127 millones anuales.

Este incremento en los techos de facturación resulta vital para los sectores de profesionales y comerciantes independientes que, debido a la dinámica inflacionaria del país, ven incrementados sus montos de facturación nominal sin que esto represente necesariamente un crecimiento real de su actividad económica o de su poder adquisitivo.

El debate de fondo sobre Monotributo: las sugerencias del FMI sobre el régimen simplificado

Más allá de la coyuntura del ajuste de julio 2026, el funcionamiento integral del Monotributo se encuentra bajo la lupa técnica internacional. En sus informes más recientes de revisión del programa económico argentino, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó formalmente avanzar hacia una reforma tributaria estructural que evalúe y modifique el régimen simplificado.

El organismo multilateral argumentó la necesidad de reducir la brecha existente, entre la carga impositiva que afronta un monotributista de las categorías más altas frente a la que soporta un contribuyente inscripto en el Régimen General como Autónomo.

Según el FMI, el esquema actual genera distorsiones en la recaudación fiscal y desincentiva el crecimiento orgánico de las unidades comerciales, por lo que propuso trazar un sendero de transición gradual para unificar los estándares de equidad tributaria en el mediano plazo.