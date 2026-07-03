Junín de los Andes: inauguran tendido de red eléctrica y alumbrado para más de 450 familias

En Junín de los Andes se celebró la inauguración del nuevo tendido de energía eléctrica y alumbrado público, que se estima que beneficiará a más de 450 familias. El acto fue encabezado por el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y el intendente Luis Madueño.

Las obras, que fueron ejecutadas en la Urbanización 461 lotes, demandaron una inversión superior a los 530 millones de pesos, siendo financiadas de manera conjunta por la Provincia y el Municipio.

Los materiales y la mano de obra especializada los aportó el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), mientras que la municipalidad tuvo a su cargo la mano de obra no especializada y el suministro del hormigón elaborado.

Las obras incluyeron la instalación de tres centros de transformación: uno equipado con un transformador de 315 kVA y dos con transformadores de 400 kVA. Además, se ejecutó el tendido de aproximadamente 7.300 metros de líneas aéreas de baja tensión sobre postes de madera y estructuras de hormigón armado para retenciones y terminales.

También se incorporó el sistema de alumbrado público, mediante la instalación de 203 luminarias LED y tres tableros de comando y protección, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad del espacio urbano.

Figueroa destacó la necesidad de concretar obras para la comunidad. Foto: Gobierno de Neuquén.

En el evento, Figueroa destacó la necesidad de concretar obras para la comunidad, así como el trabajo conjunto «con concejales para poder solucionar problemas que desde hace muchos años tiene Junín de los Andes».

En materia de obras viales, adelantó «la pavimentación de más de 100 cuadras». También dedicó palabras de gratitud para empleados del EPEN que llevaron adelante la obra, y para las familias «que durante años han estado esperando cada uno de los servicios».

Por su parte, Madueño indicó que «esta obra da calidad de vida a las familias, que desde hoy viven una realidad diferente, más aún en el invierno permite mejor calefacción para los hogares». También mencionó trabajos para la nueva planta de efluentes cloacales «que forma parte del momento histórico para Junín de los Andes».

El titular del EPEN, Mario Moya hizo un repaso de las acciones necesarias para llegar a la tercera y última etapa de la obra, y agregó que «desde que comenzó esta gestión más de 3.500 familias accedieron al servicio eléctrico en distintas localidades neuquinas gracias al trabajo conjunto».

En el acto también estuvieron presentes la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, el intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, delegados regionales y las familias beneficiarias.