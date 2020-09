Coronavirus en Bariloche: murió otro paciente y hubo 60 recuperados

La secretaria de Políticas Públicas de Salud del Gobierno de Río Negro, la médica Mercedes Ibero, aseguró esta noche de martes que en las 24 horas últimas murió un paciente de 83 años de Bariloche y otro de 62 de Dina Huapi tras haber contraído la COVID-19, que transmite el nuevo coronavirus.

Además, informó que 60 pacientes se recuperaron entre la tarde del lunes y la tarde de este martes en esta ciudad, mientras que se confirmaron otros 56 casos positivos en ese lapso.

También, comunicó que 5 pacientes de El Bolsón y 1 de Dina Huapi se curaron. Mientras que se detectaron otras 3 personas contagiadas en ambas localidades respectivamente.

Ibero dijo que el 85,26 por ciento de las camas de terapia intensiva disponibles de la provincia están ocupadas. Aseguró que hasta esta noche de martes quedaban 28 camas libres. Aseguró que 12 camas de terapia intensiva había disponibles en Bariloche, 10 en Viedma, 4 en Roca, 1 en Villa Regina y 1 en Ingeniero Jacobacci.

En 6 meses de pandemia, 2.600 personas de Bariloche contrajeron la COVID-19. De ese grupo, 2.003 se recuperaron y 50 murieron. Todavía quedan 547 contagiados, que en su mayoría están con internación domiciliaria o alojados en hoteles. La curva de contagiados en esta ciudad viene en descenso después de haber superado los 660 casos activos la semana pasada.

Ibero informó esta noche en otra conferencia de prensa con el reporte de la situación sanitaria de la provincia que hubo 230 pacientes curados en las 24 horas últimas en Río Negro (incluidos los 60 de Bariloche), 12 pacientes murieron y confirmaron 230 nuevos casos, entre los que están los 56 de esta ciudad.

Destacó que hay 7.725 personas que se curaron en lo que va de la pandemia. “Sería genial que los 7.725 se acercaran para ver si pueden ser donantes de plasma porque aunque no sea una medicación mágica y solamente tenga algunas indicaciones, en algunas personas ha dado buen resultado con respuesta favorable, mejorando su calidad de vida y evitando, quizá, el paso a un respirador”, aseguró. “Entonces, estaría buenísimo si tuviésemos esa cantidad de donantes”, sostuvo.

Y aseguró que el tratamiento con “ibuprofenato no esta autorizado por el Anmat, no tiene estudios de ensayos clínicos, para avalar su uso”.

“Nosotros como Ministerio no podemos avalarlo porque no hay nada. Si una persona por hacerse ese tratamiento tiene una complicación, no tenemos nada que nos avale ese tratamiento porque ni siquiera está presentado como ensayo clínico”, afirmó Ibero. “No podemos avalar algo que no tenga una autorización del Anmat o del Ministerio de Salud de Nación”, advirtió.