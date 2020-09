Coronavirus: murió otro paciente y confirmaron 50 nuevos contagios en Bariloche

La secretaria de Políticas Públicas de Salud del Gobierno de Río Negro, la médica Mercedes Ibero, informó esta noche de jueves que un hombre de 79 años, que había contraído la COVID-19, que transmite el nuevo coronavirus, murió en Bariloche.

Además, dijo que confirmaron en las 24 horas últimas otras 50 personas que contrajeron la enfermedad en esta ciudad, y 5 en El Bolsón. Mientras que 45 pacientes se recuperaron en Bariloche, entre la tarde del miércoles y las 16.45 de este jueves. También, 1 paciente de Dina Huapi y 7 de El Bolsón se curaron.

En 6 meses de pandemia, 2.696 habitantes de Bariloche contrajeron la COVID-19. La información oficial indica que 2.114 se recuperaron y 53 murieron. Hasta esta noche de jueves, 529 personas estaban contagiadas en esta ciudad, la gran mayoría con internación domiciliaria o alojados en hoteles.

Ibero comunicó que había 13 camas de terapia intensiva libres en Bariloche. Dijo que en Roca quedaban 5 camas disponibles de UTI, 1 en Ingeniero Jacobacci y 12 en Viedma. Manifestó que el 83,6 por ciento de las camas de terapia intensiva están ocupadas en la provincia.

Apertura del turismo

Cuando le preguntaron si el sistema sanitario de Río Negro podrá contener la apertura turística que se anunció para Bariloche, Ibero respondió: “Es hacer futurología. Creo que de acá a diciembre falta un montón”. “Creo que con todos los protocolos que se están presentando se puede hacer”, sostuvo.

“Es muy difícil saber qué va a pasar de acá a diciembre, si vamos en curva descendente, entonces, van a ir desapareciendo las internaciones masivas en las terapias intensivas”, observó.

“Todas esas cosas se van a ir evaluando a lo largo del tiempo. Creo que con un buen protocolo donde nosotros evitemos los contagios, eso es lo que evita una internación en terapia intensiva”, aseveró.

Si fuese por mí, como médica, nos tendríamos que quedar guardados años hasta que aparezca la vacuna o la medicación y lo digo con la comodidad de un sueldo, de una casa y de un montón de cosas. No es lo mismo, las personas que hace seis meses que no trabajan, que tienen que buscar todo día algo para comer, que viven en un lugar de diez personas juntas. Hay una gran diferencia". Mercedes Ibero, secretaria de Políticas Públicas de Salud del Gobierno de Río Negro.

“Y no tenemos que pensar en qué cantidad de respiradores tenemos, porque no todos los que llegan a un respirador salen”, aclaró. “El que llega a un respirador tiene una altísima mortalidad o sale con muchas secuelas. Tratemos de no llegar a un respirador y de no llegar a enfermarnos”, recomendó.

Si hoy los que son contactos estrechos, que deben quedarse 14 días en sus domicilios, no se mueven, les puedo asegurar que se frenan los contagios. Es mucho más efectivo que salir a testear a todos”. Mercedes Ibero, secretaria de Políticas Públicas de Salud del gobierno rionegrino.

Mercedes Ibero, secretaria de Políticas Públicas de Salud de Río Negro. (Foto archivo)

Pacientes que murieron

Al comienzo de la conferencia, Ibero se refirió al tema de los pacientes que murieron en lo que va de la pandemia. “Cuando un paciente tiene coronavirus, más allá de su patología de base, si está cargado en la plataforma SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino) como covid positivo, más allá de que quizá se esperaba la evolución de su enfermedad y que falleció por eso, si aparece como positivo, es un paciente que aparece como fallecido por covid”, explicó Ibero.

“Muchas veces expliqué la diferencia entre (morir) con coronavirus y por el coronavirus”, recordó. “En un montón de patologías no sabemos si el coronavirus aceleró un proceso que quizá iba a tardar un poco más de tiempo”, sostuvo.

“A lo largo de estos seis meses, mucha gente se enojó cuando hablamos de que un familiar suyo había fallecido por covid, y sabían que tenía una enfermedad quizás oncológica o de largo tratamiento y que era esperable ese fallecimiento”, contó.

“Cuando hablamos de los fallecidos como si fuesen un número más, (sepan que) entendemos mucho el dolor por el que pasan los familiares”, aseguró Ibero.

Mencionó que este miércoles había informado del deceso de un niño de 8 años y de una niña de 17. “Dejamos de decir los antecedentes de patologías porque el 95% tienen antecedentes”, comunicó.

“El niño y la niña tenían antecedentes de patologías crónicas. Quizás el coronavirus aceleró su proceso y sé del dolor de esas familias como de todos los fallecidos que hay”, afirmó.

Y recordó a “una compañera de trabajo que murió en Villa Regina”. “No está cargada en el SISA, estará mañana, pero sé del dolor de Villa Regina porque era una persona muy querida y muy trabajadora. Un abrazo enorme a esa familia como a todas de los que voy a decir de los fallecidos”, expresó Ibero. Luego, informó que 10 pacientes habían muerto en las horas últimas en la provincia.

La secretaria de Políticas Públicas de Salud recordó que en la provincia funciona el comité de tecnología sanitaria “que evalúa cada uno de los tratamientos que va apareciendo y los protocolos que se presentan para trabajar”.

“Uno de ellos es el spray Ivermectina, que a la brevedad se terminará de evaluar para ver si se puede empezar a hacer el tratamiento”, informó.

Ibero dio esta noche de jueves una nueva conferencia de prensa desde Viedma, para informar la situación sanitaria de la provincia. Dijo que hubo en las 24 horas últimas 161 recuperados (incluidos los 45 de Bariloche) en Río Negro, 219 nuevos casos positivos confirmados y 10 pacientes que murieron.

En lo que va de la pandemia, 11.155 habitantes de Río Negro contrajeron la COVID-19 de los cuales 8.087 se curaron y 332 murieron. Quedan aún 2.736 contagiados, sostuvo Ibero.