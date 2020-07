Coronavirus: murió un paciente de Ingeniero Jacobacci en un sanatorio de Bariloche

El gobierno provincial informó esta noche de domingo que un paciente de 87 años de Ingeniero Jacobacci, que había contraído la COVID-19, causada por el nuevo coronavirus, murió en el Hospital Privado Regional de Bariloche. La persona tenía antecedentes oncológicos.

Además, aseveraron en un comunicado de prensa que 4 mujeres y 7 hombres se curaron en las 24 horas últimas. Como no se informó ningún contagio esta jornada, quedan 55 pacientes que contrajeron el virus internados y aislados.

El lunes pasado, la secretaria de Políticas Públicas de Salud del gobierno provincia, la médica Mercedes Ibero, informó que como hay pocos especialistas en Bariloche los domingos no se hacen testeos.

“A veces cuando no hay tantos estudios para hacer, esos días son los que no se hacen testeos, pero no cambia en lo epidemiológico con respecto a los casos sospechosos”, aclaró Ibero.

“Para la tranquilidad de todos, cuando hay un caso sospechoso se interna y nosotros a todos los casos sospechosos que hisopamos los tomamos como positivos, con lo cual estamos cuidando a todo el resto, en aislarlo en que no haya contagio”, explicó.

“Entonces, cuando hay urgencias se hace el testeo, pero si no se toma a todos los pacientes como positivos”, sostuvo Ibero en esa conferencia de prensa, cuando se le preguntó por qué no hacían testeos los domingos.

Desde finales de marzo, cuando se detectaron las primeras personas contagiadas, hasta el momento, 375 habitantes de Bariloche contrajeron la enfermedad. De ese grupo, 306 se curaron, 14 murieron y 55 quedan internados, según los datos oficiales.

A nivel provincial se informó que en las 24 horas últimas 42 pacientes (incluidos los 11 de Bariloche) recibieron el alta, una persona de Ingeniero Jacobacci murió y se confirmaron otros 23 casos positivos. En lo que va de la pandemia, según la información oficial, 1.320 personas de la provincia contrajeron la enfermedad de las cuales 1.013 se curaron, 57 murieron y quedan 250 activos internados y aislados.

Hay por el momento, 98 pacientes contagiados de Roca, 55 de Bariloche, 32 de Cipolletti, 16 de Cervantes, 15 de Villa Regina, 14 de Dina Huapi, 7 de Ingeniero Huergo, 5 de Fernández Oro, 4 de Allen, 2 de Ingeniero Jacobacci, 1 de El Bolsón y 1 de Comallo.